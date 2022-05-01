黑暴顏色革命之前，由於歷史因素，也缺去殖民地化，香港社會與政府偏重海外，輕視內地。在顏色革命之後，面對美國等外力的干擾，香港社會也出現對國際化的擔心懷疑，甚至有人提議，為抗外力滲透，要把一國兩制改為一國一制，否定香港的國際化，把愛國愛港與香港背依內地、面向國際的歷史功能與使命對立起來。前者是糊塗無知，後者是矯枉過正，均不是香港應有的發展戰略與取向。

特首候選人李家超提出的立場，正可把這兩個似是矛盾的傾向，從極端回歸到理性。香港要包容、多元、開放，既要搭上內地發展，亦要在世界競爭中形成新優勢，做好國家與世界的橋樑。這應是香港在新時代裏的新定位，也是一國兩制的初心。25年來多種爭議吵鬧，應可塵埃落定，不容再變。即使當前新冠疫情下的通關問題，按此原則，便沒有國際通關與內地通關之爭。只有國際通關，香港的國際城市功能便少了內地因素，單憑700萬人口的城市作用有限。單只內地通關，也抹殺了香港國際城市的功能。合理的取向是把國際與內地通關合起來考慮，恢復香港在國際與內地之間的橋樑功能。

國際與內地因素並重，便不會如往常那樣止於口號，而是貫徹到各項政策之中。也因此不能單看本地，也不僅只大灣區，而是全國和全球國際。李家超引述國家「十四五」規劃的八大中心，每個都把內地與國際結合起來，不可分割。

但是，回歸25年來，香港故步自封，當國際以及內地突飛猛進時，香港浪費時間於內耗，各方面發展都不如理想。要如李家超所說重振香港國際地位及聲譽，也還要加上重建香港在內地的信任與形象。香港需要求變，要加速改革以彌補過往的落後。

而國際形勢於今已不是回歸初期的太平盛世。世界多變，香港作為中國部分，難免亦受衝擊，金融安全尤為重要。李家超政綱中提到要對金融、食衞、基建、自然災害等作全面風險評估，正可符合現代政府應急應變的制度措施，一改原來承自殖民地時代的僵化和缺風險意識與應對手段。但香港發展最大的基礎是金融，金融受國際變動影響可以急迫、巨大，特別是近年國際政治衝突往往以金融武器化，新一屆政府更要將之當作頭等大事作預防。

希望新一屆政府可以為香港開新篇。