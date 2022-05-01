中文大學校長段崇智獲提前續約3年，引起極大爭議，有團體甚至發起聯署表示強烈反對。段原有合約還有一年多才屆滿，校董會卻急於為其續約3年，而且是本屆校董會任期即將結束前作出的決定，當中到底有何蹊蹺，實在耐人尋味。校長續約事關重大，為何要匆匆拍板？為何不留待下屆校董會從長計議？

這還在其次，最令人質疑的是段崇智在反修例黑暴期間的表現，即使不能說是幫兇，起碼也是縱容者。中大是黑暴大本營，暴徒曾盤據校園，佔領二號橋，以汽油彈、弓箭、硬物等與警方激烈對峙數天，導致校園和新界交通要道徹底癱瘓。事後留下一片焦土和滿目瘡痍的校園，警方搜出4,000枚汽油彈等爆炸品。中大淪為「暴大」，學生更以「暴大人」為榮，難道作為校長的段崇智沒有責任？沒有一點羞恥感？

事實上，段崇智不但沒有承擔起教導學生的職責，反而在暴徒學生威逼之下跪低，毫無證據地發表聲明譴責「警暴」和「新屋嶺性侵」，更在暴徒簇擁之下阻止警方進入校園執法。正是因為是非不分、見風使舵，所以段崇智在暴徒學生的口中由「段狗」變成「段爸」，可謂諷刺至極。更令人想不到的是校董會竟也對「段爸」青睞有加，稱讚其「多年領導和努力不懈服務」，從而獲得提前續約3年，心安理得繼續享受逾600萬元年薪至2026年底，簡直顛覆了人們的三觀。

有人說，香港的國家安全軟肋在大學，顯然不是無的放矢。從鼓吹暴力到宣揚港獨，從佔領之亂到反修例黑暴，大學生都是主力軍，而之所以如此，正是因為各間大學充滿「段爸」式的人物。他們表面上愛護學生，實際上姑息養奸。孔子說：「鄉愿，德之賊也。」有些人貌似公允，討人歡喜，其實是非不分，似德非德而亂乎德。「段爸」不正是這種人嗎？

港府教育開支年年增加，一年已超過千億元，在各項公共開支中佔據首位，教育質素卻不升反降，更教出一大批以「暴大人」為榮的學生，納稅人的錢花得冤枉還在其次，幾代人被毀才是最大問題。許多暴徒學生因為走入歧途而前途盡毀，鼓吹「違法達義」的戴耀廷之流也已受到法律懲罰，唯獨段崇智在黑暴期間的拙劣表現被一筆勾銷，還能獲得獎賞，享受比特首還要優越的薪酬福利，寧非咄咄怪事！