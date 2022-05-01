Omicron的威力摧枯拉朽，皆因傳染力實在太強，病毒流進某處，某處必然難逃一爆，香港就是最好例子。現在疫情在中國大陸方興未艾，台灣又告失守，這些都是過去以防疫嚴密見稱的地方，尤其是內地，「動態清零」政策一直傲視全球，令中國大陸成為感染和死亡人數最少的強大經濟體，奈何面對今波疫情，「動態清零」受到嚴峻考驗。

上海封城由原來的5天，不經不覺已維持一個月，而且未有盡期。期間則亂象叢生，不僅傳出一些小區糧食不繼，更有人求醫無門、失救致死，以致同樣需要進行核酸檢測的北京激起恐慌。近日便出現北京民眾搶購雪櫃囤糧潮，不但電器店的雪櫃、冰櫃紛紛賣光，天貓上「冰櫃」的搜索熱度亦超過去年「雙十一」，成為最炙手可熱的電器產品，人心虛怯可想而知。

毫無疑問，過去幾波疫情，中國安然度過，證明「動態清零」能夠確保人民健康和經濟穩定，然而Omicron不同此前的變種，傳播力實在太強，打3針一樣受感染，連輝瑞都承認，旗下口服抗病毒藥物在預防被同住者傳染方面的效果不彰。不管大家願不願意承認都好，要讓Omicron清零已成了「不可能的任務」。

西方國家一早躺平實行「物競天擇」，任由老弱傷殘死病枕藉，這固然絕不可取，但面對這隻傳染力超強、防不勝防的變種病毒，一味封區封城、嚴防死守，經濟代價亦過於巨大。其實，封城不可能無了期維持，解封後若疫情反彈怎麼辦？香港的慘痛經驗可堪借鏡。

從香港經驗可見，地方當局必須廣設新冠患者門診、增加專為長者而設的隔離設施和醫院床位等。疫情終必一爆，避無可避，惟有及早做好準備迎難而上。