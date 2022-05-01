台灣的蔡英文政府專愛挑事，竟然在這個敏感時期，打算擴建南海太平島的軍事基地。島上的機場跑道，將由原本約1,100米，延長至1,500米，另外又加裝監控雷達和防空導彈。

天下間喜歡自找麻煩的笨人很多，對於他們，我往往會拐個彎，嘗試用另類方法啟其愚盲。2019年反修例風波之前，筆者講得唇焦舌敝，告訴香港反對派，中央政府無意剝奪香港人的民主，中國家大業大，阿爺要照顧的事情可還多着，港人要是能循規蹈矩，逐步發展代議政制，中南海才不想去打擾你呢！

可惜泛民主派不信，老是愛抽阿爺後腿，於是我換個講法，說權當北京是不安好心，很想剷除整個民主派，但也得找到藉口才成吧，否則何以直至2019年前，回歸已20多年，還不動手？我由是苦口婆心，叫他們不要製造事端，不要給阿爺藉口。但這幫人終究是糊塗透頂，結果弄出個反修例風波，迫使北京不得不動手，由是《港區國安法》橫空而出，反對派是自尋死路，如今已給一窩端。

昔日筆者如何奉勸香港泛民，今日也是以同樣態度勸告台灣政府。中國人不想打中國人，如無必要，北京無意用軍事行動解放台灣。俄羅斯總統普京向來崇尚武力，但他也說過，北京要統一台灣，根本不必動武，用經濟手段便行。普京是中國國家主席習近平的知交，他這樣說，已算是向世人洩漏了「天機」。

北京不想兵犯台灣，就像中央不想剿滅香港反對派，本來是同樣的心思。但你可別傻不楞登，主動去挑釁中南海。偏生台灣正準備擴建太平島的軍事基地，此舉就叫挑釁行為，我勸蔡政府，不要再玩火！