美國白宮宣布，總統拜登5月20至24日展開他上任以來首趟亞洲訪問，將與南韓當選總統尹錫悅、日本首相岸田文雄見面，並出席「四方安全對話」峰會。拜登不厭千里迢迢來訪亞洲的用意明顯不過，無非就是謀求深化美日韓同盟，強化美國與夥伴關係，抗擊中國在印太地區日益崛起的勢頭。

就在拜登正準備以總舵主之勢現身亞洲，親自統率日韓等堂主之際，日本《產經新聞》報道指，岸田或將缺席尹錫悅的總統就職禮。世仇韓日過去搞軍事情報交換，已曾鬧出不少不愉快事，如今再一次迫於美國的淫威，勉為其難走在一起替山姆大叔實現反華大計，日方不忘透過一些小動作來提醒南韓，結拜雖可以，惟必須分清楚誰人是兄、誰人是弟，彼此並非可以平起平坐，韓日之間是否可以衷誠合作，頗成疑問。

然而，尹錫悅跟前總統朴槿惠、現任總統文在寅不同，朴槿惠父親朴正熙的死亡之謎，令她對美國顯得優柔寡斷，有所保留，反而更願意親近中國；文在寅親北韓已是不必說的了，更曾膽敢向美國要求歸還戰時作戰指揮權。反觀尹錫悅，未正式上任，親美立場已溢於言表，毫不吝嗇展示其「親美、反華、抗朝」的態度，早前更派遣「韓日政策協商代表團」與岸田會面，表達對新型韓日關係的核心立場。問題是，這個所謂新型韓日關係的得益者恐怕不是南韓，而是借韓日之力來實踐反華策略的美國。

最怕有人親美親得目空一切，既無視月前有調查指，有71%的南韓受訪民眾支持國家開發核子武器，比率較相信美國會協防南韓的還要多十個百分點。南韓新上場政府會否為向美國表忠，將慰安婦問題、強徵勞工、獨島（日方稱竹島）領土爭議，也視為可議價的項目，值得韓國人留意。