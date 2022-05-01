本港近年虐待動物案頻生，愛協2013至2019年數據庫中顯示335宗涉嫌虐待動物案件，大多數涉及對動物造成創傷性身體傷害或疏忽，近三分之一動物被發現時已死亡。惟當中逾170宗案件未進行檢控，主因是未能找到犯人或在檢查時無法發現身體受傷的證據，凸顯本港動物保護福利法例落後。

《防止殘酷對待動物條例》是在1935年以英國的《1911年保護動物法令》為藍本改寫而成。儘管港府3度修訂，但修訂僅涉及殘酷對待動物的罰則，並未對其立法原則作任何改動。筆者多年來要求政府與時俱進修訂條例，政府在2019年始擬定修例，修訂方向包括向對動物負有責任的人士施加「謹慎責任」；要求他們採取合理措施以照顧動物福利需要，包括獲得保護免受痛楚、痛苦和傷害等，預計下半年向立法會提交條例草案，希望能盡快完成立法工作。

此外，本港近年常見不當放生，不少動物被捕捉作放生用途，之後又因放生於不合適的環境而承受痛苦甚或死亡，更對生態環境造成影響。現行法例一直無禁止放生活動，政府近日明確指出釋放動物導致該動物受到不必要的痛苦為殘酷對待動物行為，並建議加重罰則。筆者認為政府應加強公眾教育，並立法禁止放生。爭取多年，喜見政府終於計劃透過修改《動物售賣商營業守則》，為貓隻植入晶片，以方便辨識主人及協助主人尋回失貓。

筆者茹素30多年，致力保護動物及推動保護環境。甲烷是導致全球暖化加劇的源頭之一，人類進食的肉類來自畜牧業飼養的家畜則排出大量甲烷。希望政府能帶頭推廣綠色飲食、素食及拒絕進食瀕危物種等文化，讓更健康更可持續發展的飲食能普及化。