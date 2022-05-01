今天是「五一」國際勞動節，紀念勞動在人類社會的普世價值：勞動創造世界！勞動在進化論中，也是人類不斷發展進步與文明的最根本最重要的元素。另一方面，勞動節也是世界各國勞工階層反對勞動價值被無理壓榨和剝削、爭取改善勞工處境的動員、發出呼籲勞工界團結抗爭的普天同爭日子。

勞動在社會主義的內地，勞工是神聖的。勞工的地位、待遇和權利，是得到法律有效保障的。勞工成立的工會，在內地是納入國家管理體制的一個組成部分，體現勞工當家作主。

可是在資本主義的香港，勞工卻如地底泥，地位和待遇福利與內地相去甚遠。香港勞工界要爭取分享社會繁榮的成果，要保障合情合理合法的權益，必須經過一代又一代鍥而不捨的鬥爭才可能得到寸進，否則便可能在壟斷財團的操縱和控制下，只分得吃剩的殘羹剩菜。就以工人爭取完善退休保障制度而言，便是幾經曲折、歷經兩個朝代幾十年，仍處於反反覆覆的勞資角力上，仍未妥善解決。

97回歸前，香港最大的勞工團體工聯會，在上世紀80年代向當時的港英殖民地政府提出效法新加坡經驗，設立綜合退休保障制度，建議由勞資官三方共同供款，每方5%，全面解決工人的失業、醫療、退休等生活保障問題，卻被殖民地政府嚴加拒絕。97回歸後才推行非驢非馬的強積金制度，由於法例規定強積金可與長期服務金和遣散費對沖，已沖走無數勞工應得的吊命錢。保守估計，已逾570億元被沖掉。上屆政府終提出取消對沖研究，本屆政府亦向商界退讓，政府補貼資方332億元。可是，部分商界及議員竟利用疫情反口，反對取消對沖，逼全港勞工奮起苦鬥，真是無良僱主現原形。