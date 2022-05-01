疫慌下香港百業蕭條，失業率上升，唔少基層更係手停口停，生活艱難不在話下！依家即使局部放寬社交距離、恢復晚市堂食又如何？唔少市民都係覺得冇啖好食，皆因呢個政府正一阿茂整餅，冇嗰樣整嗰樣！

呢！好似老朽有時心血來潮，想食個漢堡包或歎個下午茶，其實都唔易㗎！去到商場，又要嘟商場嘅「安心出行」，進入快餐店，又要再進入多一次「安心出行」，再掃描「疫苗通行證」。呢，商家用手機或平板電腦掃描到訪者接種紀錄嘅二維碼，有啲場所布置得好些，來客只需按指示將自己手機平放喺枱面，對準個框框就OK，之不過，有的掃描機係直立式，其掃描功能有啲喺機前，有啲又忽然在背後，有時又因為光線問題，掃極都攞唔到碼，後面又有客人在等，總之折騰一輪先掂！阿哥，入去食個包啫，都要搞到老朽失失慌仿似患咗柏金遜症！

呢嗱！「疫苗通行證」尋日進入第二階段，市民出入餐廳、娛樂及公共設施等，大部分人均要接種至少兩劑疫苗，僅打一針分分鐘寸步難行！其實疫情既然有緩和迹象，本地客機人員返港疫監又縮至3日，加上港人據專家估計都成400萬人中招，已形成群體免疫屏障，咁又何必再一次收緊到令市民冇啖好食？

此外，市民嘅家人朋友，點都有人中過招，發覺在家隔離，大概幾日都會好番，已冇之前咁恐慌，加上自行檢測又方便，照計政府唔使一年365日都風刀霜劍嚴相逼，逼市民打針吖！呢頭第二階段剛實施，嗰頭又話5月底實施第三階段「疫苗通行證」，屆時要打齊第3針，否則食個包、飛個髮、睇場戲都No way！喂呀，唔好人為製造不便和恐慌啦，咁搞法，老朽可能會死於焦慮！