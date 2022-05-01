今天是「五一」國際勞動節，在此祝各位早日脫離疫情陰霾，人人有工開，工資穩增長，勞資關係和諧。本屆政府進入尾聲，回顧過去5年，政府在推動勞工權益上，工時規管立法半途而廢是最令人失望，但在統一17天法定假期、有薪產假增至14周、男士侍產假增至5天等，總算是體現了勞工權益的進步。至於取消強積金對沖，政府多次回應商界要求微調方案，包括延長補貼年期至25年，預留補貼金額增至逾330億元，補貼期內更加入封頂機制，盡量減少僱主特別是中小企的負擔。

香港正步入老齡化社會，完善退休保障刻不容緩，取消對沖機制是其中一個重要舉措。本屆政府力求在任期內完成立法程序，相關法例進入法案委員會階段，怎料仍有人嘗試用拉布戰術，意圖節外生枝，藉詞要求暫緩立法，甚至妄圖推倒重來。筆者理解各議員各有代表的業界，盡力發聲是議員應有之義，但如果為反而反，不惜危言聳聽，刻意拖延審議進度，這與過去的反對派有甚麼分別？

在反對的理由中，包括擔心取消對沖會加劇疫情下中小企的負擔，但這種「疫情論」完全不攻自破。事實上，法例通過後，因為要遷就強積金電子平台，取消對沖要2025年才能正式實施，「疫情」只是藉口。此外，法例的修訂是長期的，不應以經濟周期的波動作為拖延修法的理由。

第二個常聽見的反對理由是「博炒論」，指有僱員為博取長期服務金，刻意擺爛工作逼僱主解僱。這說法不但以偏概全，更是對廣大打工仔的污衊，扭曲長服金的立法原意。從理性利益計算，要領取到長服金需工作5年以上，而要拿到法定上限39萬元，大多數人恐怕要工作十多二十年；而且僱員不能確保下一份工作可以做到領長服金。僱員是否真的會「博炒」？

從原則而言，長服金原來的功能就是就業保障，減少僱主對年資較長僱員作不合理解僱。取消對沖正是恢復長服金的立法原意和功能，亦有利穩定勞資關係。試問有多少打工仔會為了領取長服金而放棄穩定工作，寫壞自己的工作履歷，影響日後的工作前途？

亦有一些人找不到反對理由，就以疫情期間「諮詢不足」為理由拖延。但事實上，勞方為取消對沖爭取超過20年，及後經過兩屆政府10年推動，展開廣泛諮詢，方案多次作出修訂，最終勞資雙方取得共識實屬不易。或許方案並不完美，但絕大多數人都覺得可以接受，就應盡快推進。

完善選舉制度後，立法會議員除了照顧所屬業界的意見，亦應有更廣闊的大局思維，考慮社會上多數人的福祉，從而達致良政善治，社會長治久安的目標。本屆政府的事就本屆去完成，不應再拖，否則會造成極其惡劣的政治影響。而政府在餘下的時間，應集中向商界特別是中小企詳細解說方案，以釋除疑慮和誤解。