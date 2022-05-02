正論：自吹自擂最了得　小修小補掩過失

現屆政府還剩下不足兩個月任期，特首林鄭月娥五年功過，雖未蓋棺，但已有定論，以其好勝要強個性，仍想把握機會，在自己臉上貼金，昨日適逢五一勞動節，林鄭撰文指當局在勞工權益上「交出了一張亮麗的成績表」，勞福局局長羅致光附和，並指現屆政府在加強勞工保障及修改法例工作上，可謂歷屆以來「最廣最繁忙及成果豐碩的一屆」，自吹自擂，不怕別人笑，二人厚顏如此，相信這些說話，只有他們說得出口，香港人聽了，是恥笑還是苦笑？

五一勞動節雖然起源已久，但是在法定公眾假期之中，在香港歷史比較短，港英時代一直被忽視，回歸後因應一國原則才會列為「紅日」，但有假放不代表實際重視，政府多年來口惠實不至，勞工福利保障比起其他發達地區，遠遠落後，標準工時只聞樓梯響，最低工資爭取多年，現在僅僅夠買一個兩餸飯盒，物價通脹飆升，工資卻十年如一日，打工仔在年輕時為口奔馳，退休一樣要為生計憂愁。

人口老化，長者勞動人口過去14年間平均增加12.77萬人，但政府在「長者勞工保障」未見任何明顯改善，有社區組織發表調查結果，受訪長者工資中位數僅1.1萬港元，而且工時過長，超過70%每個月工時超過208小時，更有達270小時，而且有84%長者因工勞損，婆婆關節變形都要繼續硬撐開工，所謂《僱員補償條例》未能保障。調查中顯示大部分長者積累的強積金，在現時生活水平下，完全未能保障退休生活，更遑論未來物價繼續上漲。

強積金原意是保障打工仔退休生活，但因為法例容許長期服務金及遣散費可以「對沖」強積金，減去一大部分，本來已經不夠應付退休生活，剩下來更加捉襟見肘，多年來社會各界提出需要正視問題，然而政府始終未有積極處理，導致問題更加嚴峻，每年「沖走」的金額都繼續攀升，過去三年平均達57億元，去年更創新高近67億元，加上股市大幅波動，以及高昂的戶口管理費，毫不留情蠶食，強積金已經淪為雞肋。

林鄭聲稱爭取立法會在6月30日前通過取消強積金「對沖」的條例草案，明顯是把功勞歸入自己，然而根據政府方案時間表，實際上最快要到2025年才會實施，即是下屆政府中期，長者勞工能否等三年是一個問題，而達成的方案基本上是用公帑補貼，牽涉金額龐大，令緊絀的財政雪上加霜，不要忘記，商界對方案依然有不滿意，三年間隨時有變數，換句話說，功就是林鄭領，鑊是下一任特首孭。

公道地說，現屆政府的確有增加法定侍產假及法定產假、將法定假日與公眾假期日數看齊等，但這些本身就是官員應有的工作，而且是慷僱主之慨。港官庸碌無為，把小恩小惠當作無上功德，對於自己的特大過失，卻大事化小，小事化無。羅致光日前承認第五波疫情初期，當局「轉身唔夠快」，一句話輕描淡寫，便當作對近萬名枉死冤魂交代，基本道歉也沒有勇氣，林鄭立心把追究責任推給下一屆，在餘下日子自欺，港人卻不會忘記，是怎樣捱過她管治的五年任期。