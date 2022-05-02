世界視線：歷史領土未曾忘　波蘭亂世謀稱霸

波蘭堪稱是最積極制裁俄羅斯的歐洲國家之一，並在俄烏戰爭中積極支援烏克蘭。不過，俄羅斯對外情報局近日聲稱波蘭密謀以維和名義，出兵佔領歷史上曾擁有的烏西土地。雖然波蘭否認指控，但事實上華沙近年對前東部領土所在國家的事務甚為熱心，包括前年白羅斯反政府示威，趁亂獲取稱霸地區資本的企圖顯而易見。

前東部領土最後歸屬波蘭是1920至1939年，一戰後重新獨立的波蘭與東鄰蘇俄因領土擴張開戰，《里加條約》停火後劃分雙方有爭議邊界。二戰前夕，德國與蘇聯簽訂互不侵犯條約，瓜分共同敵人波蘭，蘇聯把所得土地劃入加盟共和國中。及至二戰尾聲，盟國5強之一的蘇聯在勢力範圍內重新劃界，犧牲部分德國土地，作為波蘭失去東部邊界的補償。直至蘇聯解體，前東部領土分別屬於立陶宛、白羅斯及烏克蘭，但波蘭仍對「自古已有」的東部疆域念念不忘，加入北約後利用北約東擴實現野心。

波蘭近年成為美國在東歐顏色革命的前沿基地，華沙不但策劃針對鄰國白羅斯總統盧卡申科的資訊戰，而且庇護資助白羅斯反對派傳媒在境內隔空喊話。波蘭積極介入白羅斯內政，扶植親華沙政治勢力及擴大對俄緩衝區只是基本目標，最大目標是染指曾為東部領土的格羅德諾州。隨着莫斯科關鍵時刻協助明斯克穩定局勢，才令華沙無功而還。

然而，北約東擴引爆的俄烏戰事為華沙帶來另一個機遇。假如賴以抵抗的烏國寡頭私兵潰敗，東部州份逐個失守，波蘭可能會替美國代勞，出兵控制烏西作為緩衝區。烏克蘭的形成充滿人為因素，各地區有不同歷史基礎，東部俄化程度較深，西部則是波蘭歷史領土一部分。時機敏感之際，波蘭在接壤烏邊境秘密調兵演習，舉動惹人懷疑。

波蘭把國運繫於美國的戰車上，並依靠後者的軍事及外交資源，以東歐的領導者自居，更壓抑不住干預鄰國政治進程的欲望。波蘭選擇倒向本區域以外的大國，企圖在北約東擴掩護及反俄幌子下實現領土主張，直接或間接控制歷史上曾擁有的地區，不知不覺間逐步瓦解冷戰後的東歐國際秩序。