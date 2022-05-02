功夫茶：滅蟲不力埋禍患　居民自救甚艱難

講到春夏水果代表，相信唔少人都會首先諗起荔枝！話說荔枝汁多味美，唔單止係好多人嘅最愛，亦係「臭屁蟲」嘅至愛。臭屁蟲係俗稱嚟啫，正式學名係荔枝椿象，專門吸食荔枝嘅汁液，喺中國南方乃至東南亞一帶並唔罕見！唔好以為蟲仔就無乜可怕，臭屁蟲除咗會破壞荔枝樹，影響農民收成，仲鍾意喺民居甚至衣物上面產卵，一個唔覺意掂到兼整爆咗，有可能引致皮膚過敏，濺到入眼仲可能失明，而且臭屁蟲本身都會分泌呢啲刺激性嘅汁液，都咪話唔得人驚！

雖則話香港係大城市、大都會，仲係國際金融中心；之不過喺繁榮興盛底下，總係暗藏污垢，匿埋咗一大堆危害市民嘅害蟲！功夫茶咁講就無咩額外含義嘅，純粹講緊香港地嘅蛇蟲鼠蟻特別多！嗱，喺鬧市中嘅大街小巷，就有老鼠橫行為禍；至於表面上清靜優美嘅鄉郊，自然係零舍多蟲仔啦！其中，喺屯門鄉郊一帶，由於曾經有唔少果園，種植咗大量荔枝樹，雖則果園早已遷離，之但係啲荔枝樹就繼續保留，吸引咗大量臭屁蟲喺度「安居樂業」，結果搞到居民十分頭痕，仲擔心家人同寵物會因而受害！

作為納稅人，市民一旦遇到困難，第一時間梗係向政府反映，希望官員可以出手解決啦。之但係居民近排又向東方傳媒機構求助，咪即係官方做唔到嘢，又抑或做啲唔做啲，總之未有徹底解決問題啦。為咗協助受影響居民，記者梗係要向各界了解吓先，結果康文署回覆，話喺過去兩個月，經已安排承辦商進行3次滅蟲工作，而且仲安排咗員工緊密巡察場地、清掃落葉同定時修剪樹木，盡量減低臭屁蟲嘅繁殖；署方仲強調，一直以嚟有同附近屋苑嘅物業服務處保持聯絡，商討點樣處理臭屁蟲問題，又話今年臭屁蟲嘅繁殖已經較往年為少喎！

康文署講到似層層，之不過居民就踢爆從來未見過署方派人滅蟲，而且質疑署方所謂「滅蟲」嘅成效！咁就搞笑啦，劉備三顧草廬，經已見到夢寐以求嘅孔明啦；何解康文署先後3次滅蟲，都冇居民發現嘅？見唔到都唔緊要，真係有滅蟲嘅話，或多或少都有啲成效可以睇到嘅！之但係，以居民依家仲咁頭痕嚟講，有前區議員懷疑政府同承辦商做嘢「得過且過」，其實都好合理㗎喎！

講到底，查實港府做過啲乜，展開咗幾多次行動都好，市民都係以成敗去論英雄㗎啦。只做一次又如何，若然可以直搗黃龍，徹底根治問題，點會有人介意港府做得少呢？假如話港府已經做咗十次，啲臭屁蟲依然源源不絕，居民又點會收貨呢？不過，呢樣都係現屆政府嘅特色嚟，最叻就係扮辛苦，逐次數自己做過啲乜，但永遠治標唔治本，蛇蟲鼠蟻一窩又一窩，臭屁嘅，又點止啲蟲仔呢！