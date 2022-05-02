美國制裁俄羅斯，率領30多個國家一起，但其中真正起作用的還是西方發達國家和它們的主要附從者。一是五眼聯盟，這已經是用軍事與情報綑綁在美國體系之內。二是歐盟及其他歐洲國家，也是美國用北約軍事聯盟控制着。三是日本、南韓，美國都有駐軍，作戰的指揮權也在美國。一如德國等，美國是從二次大戰戰勝後便用軍事力量將它們變成近乎殖民地。就如新興大國，如印度、巴西、阿根廷、墨西哥和南非都不聽從制裁俄羅斯。全球在這階段顯然形成兩大陣營，中國當然在於非美陣營。

俄羅斯的實力有限，美國制裁是史上最嚴厲者，美國便認為足以挫傷俄羅斯經濟，打回到15年前的水平。美國等可輕鬆地把俄羅斯政府、企業，乃至個人的海外資產凍結、充公、掠奪，充當美國等在烏克蘭戰爭所用。不過俄羅斯的反制使美國的企圖失落。但美國老羞成怒，多會在制裁上更進一步。

這可以有兩個趨勢：一是把對俄制裁全面化，針對所有來自俄羅斯政府、企業、個人的資產進行制裁，並以全面制裁威脅來誘使俄羅斯人才叛逃入美，分化俄羅斯的精英。二是用二級制裁擴大制裁範圍，一方面斷絕俄羅斯的國外支援，困死俄羅斯，目的還是要消滅普京政權，瓦解俄羅斯。

另方面，美國可借此進一步擴大其霸權對其他不服從的國家的震懾。如對付中國，展開其後在打擊俄羅斯之後新一階段的霸權戰爭，藉口中國支援俄羅斯或不跟從美國制裁便直接制裁中國，以擴大對中國的二級制裁，激發中國的反制，更可因此對中國施行類似對付俄羅斯的一級制裁。但因中國沒有像俄羅斯那樣出兵，制裁加強便要巧立名目，製造中國反人權的指控，或更誘使中國出兵武統台灣。對於其他不願制裁俄羅斯的新興大國，對付中國可有警惕效果，也或連同西方各國和日本直接對它們施壓，迫使他們順從。既制裁俄羅斯，也要制裁中國。

從對付俄羅斯的第一階段霸權戰爭，到第二階段對付中國，俄烏之戰可有影響。但除非美國北約在烏克蘭大敗，波蘭出兵也救不了。否則的話，美國會迅即推動第二階段的戰爭。美國政府主戰者狂妄不受控制，在強權之下，歐盟等各國均無法反抗，只能為虎作倀，更加深主戰者對戰爭的迷信。天下大亂了！