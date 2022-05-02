香港中文大學校長段崇智，還有一年多才約滿的情況下，忽然在學校新校董走馬上任之前夕匆忙續約3年，這事令人錯愕、不解和不滿。不過，轉念一想，大家便知這種事發生在黑暴中縱容學生參與黑暴的段崇智校長身上，是並不奇怪的。段校長的續約是反中亂港、外國代理人、港英餘孽社會基礎勢力，對中央撥亂反正、愛國者治港方針的一次「認真的示威和反撲」！

中央要撥亂反正嗎？他們就讓有「暴大」之名的「暴大」校長續約3年；中央要「愛國者治港」嗎？他們就讓早已加入美國籍的、向美國宣誓效忠的、縱容學生參暴危害「中華人民共和國香港特別行政區」國家安全的人繼續當校長、治理中大。這樣的安排，矛頭對準中央的撥亂反正、對準《港區國安法》是不言而喻的，是對反修例暴亂的變相肯定是不言而喻的。這是一個政治決定，一個居心叵測的政治決定，表面匆忙，實早謀劃。

在反修例黑暴中，段校長管理的中文大學是暴亂大本營、兵工廠。中大學生和黑衣暴徒內外合力作戰，「佔領二號橋，以汽油彈、弓箭、硬物等與警方激烈對峙數天，導致校園和新界交通徹底癱瘓」。事後，警方在校園搜出4,000枚汽油彈等爆炸品。在暴亂中，段校長還跟隨暴徒學生毫無證據地發表聲明，譴責「警暴」和「新屋嶺性侵」。

至此，段校長在黑暴學生口中的「段狗」，變成了「段爸」。有了這個美譽後，段校長在反中亂港惡勢力眼裏成「自己人」，他們可放心大膽的使用中大校園「成就」暴亂。段校長的「轉型」，對其他的管理層影響惡劣，暴亂「聲光大顯」焉。

這位段校長的再一次轉變，是《港區國安法》公布後，一看勢頭不妙，他便參加了香港各所大學校長們支持國安法的聯署函。於是，段校長在「學暴」口中，大概又成了「段狗」。暴亂平息後，我們未聞段校長對自己「又狗又爸」的表現，有何反省道歉！