美國總統拜登向國會提出新一輪對烏克蘭的援助計劃，金額高達330億美元，包括軍事援助、經濟援助和人道援助。其中軍事援助就佔200億美元，相當於俄羅斯去年軍事支出的三分之一，令人咋舌。由此可見，美國真的希望這場戰爭一直打下去，一來可以持續消耗俄羅斯，二來可以繼續發戰爭財，三來可以進一步綁架歐盟，可謂一箭三雕。至於烏克蘭飽受戰火蹂躪、無數生靈塗炭，美國一點也不關心。

有人也許覺得奇怪，為何這次美國如此大方，一出手就是330億美元？其實老美從來不做賠本買賣，這次並非用自己的錢援助烏克蘭，而是搶奪俄羅斯富豪的財產，然後將變賣所得資金支援烏克蘭。分明是強盜行徑，老美反指俄羅斯富豪的財產是「不義之財」，令人再次見識了何謂賊喊捉賊、何謂厚顏無恥。

更陰險的是，美國國會日前還通過了《烏克蘭民主防衞租借法案》，授權白宮以租借或貸款形式，向烏克蘭提供國防物資。即是說，美國接下來向烏克蘭提供的武器等軍事物資，也許不再是無償，而是要償還的。這無異於將烏克蘭推入債務深淵，戰爭拖得愈久，欠債愈多，陷得愈深。俄羅斯官員指出，美國武器租借費用需要烏克蘭幾代人償還。並非誇張，二戰期間美國也以租借方式向蘇聯提供武器，後者足足還了60多年才還清。

所以說，老美實在虛偽，明明是挖個大坑讓烏克蘭跳，還要擺出一副慷慨解囊的姿態。中國支援發展中國家進行基礎建設，被批評為「債務陷阱」，而美國租借武器唆擺烏克蘭打仗，卻美其名曰「民主防衞」，你說好不好笑？即使是債務陷阱，搞基建總好過打仗吧？難為烏克蘭戲子總統澤連斯基頭腦簡單，被忽悠得一愣一愣，竟忘乎所以地要求美國和歐盟每月提供70億美元財政援助，並開出數千億美元的重建帳單，顯然把美國和歐盟當成大慈善家。

事實上，美國固然不會做賠本買賣，歐盟更是愛莫能助。在這場戰爭中，除了俄烏兩敗俱傷，歐盟也是輸家，明知被美國綁上戰車，卻無法掙脫，還要自傷自殘地「制裁」俄羅斯，真是有苦難言。最尷尬的是德國，總統斯泰因邁爾本來計劃到訪烏克蘭，沒想到遭基輔當局拒絕，更被列為「不受歡迎人物」。如果你是德國人，還願意為烏克蘭買單嗎？