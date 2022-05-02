在今波疫情之中，最勞苦功高又最為人忽視的，肯定是一群清潔工人。這些清潔工人全部都是較年長的基層，他們沒有傲人的學歷，幹的全是髒活，但沒有他們作出貢獻，疫情恐怕更難收拾。事實上，在疫情高峰期之際，不少清潔工人都不幸染疫，足證工作風險極高。然而社會上歌頌醫護人員的多，讚揚清潔工人的少，這些被遺忘的一群，同樣值得被尊敬。

昨日是五一勞動節，有組織調查發現，在職基層長者工時過長，有71%人每月工時超過208小時，其中受訪最高工時達270小時，超高工時下有84%長者因工勞損，卻未能受惠於《僱員補償條例》。這顯然是勞工悲歌，香港是富裕城市，每13人便有一個千萬富翁，然而貧富懸殊同樣突出，貧窮人口多達165.3萬，長者貧窮尤其嚴重。不少基層長者只能從事清潔、保安一類工作，惟這些工作的壓榨情況普遍，保安工作固然要捱更抵夜，清潔工作更是環境惡劣，惟「鬼叫你窮呀頂硬上」，基層長者不勞損才怪。

有人歸咎於這是資本主義社會的錯，資本主義惟向錢看，沒有學歷年紀又大，自然會被市場淘汰，基層長者想保住份工只能接受。調查組織冀政府改革「中高齡就業計劃」，同時全面檢討《僱員補償條例》的行業及定義，並放寬「長者生活津貼」入息上限，這些都是當局應有之義。問題是，港府自己都往往帶頭做「壞僱主」，為壓縮成本一味將工種外判，外判後又完全沒有監管，承判商不僅壓榨基層，連服務質素都不達標，翌年照樣將合約判給同一外判商。

食環署便是當中典型，過去屢遭申訴專員公署炮轟，奈何外判亂象至今沒有改善。當政府一味嫌貧愛富，怠政懶做，基層活得沒有尊嚴又何足為奇！