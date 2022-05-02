新冠肺炎疫情期間，台灣的抗疫工作由衞生福利部長陳時中領軍，此君其實甚是糊塗，偏生民進黨政府卻把他當作寶貝般看待，現在還要捧他出選台北市長。

台灣幾乎是全球最遲引入疫苗的發達地區，最早能夠輸入的一批，更是日本棄而不用的英國製阿斯利康疫苗。當地的政府不是沒錢，只是沒遠見和決斷力，抗疫工作的失誤，陳時中理應負上最大責任。

目前，全世界的疫情都在退潮，台灣卻在大規模蔓延，但公道地說來，今趟爆疫絕不是民進黨政府的責任，筆者已多次強調，新冠變種病毒Omicron忒是厲害，任何地方都阻擋不了，只爭是早一點抑或遲一點爆發而已。不過，從今趟疫情之中，你就可以見出陳時中是如何的愚昧與無能。

在今年4月12日，陳時中告訴你，台灣疫情正快速擴展，到月底，單日確診可能會達到1,000宗。看到這則新聞，當時幾乎讓我嚇呆了眼，心想這個姓陳的是否傻了，他究竟知不知道Omicron是甚麼性質的病毒。在4月9日，台灣單日確診人數已達400多宗，本欄在4月11日，還特地提醒寶島，要馬上全面進入抗疫作戰狀態，當時文章的標題，更用上「如救頭燃」的字眼。以Omicron的蔓延速度，到月底才擴展至單日1,000宗？套出一個廣東俗語，陳時中「你瞓醒未呀？」

如今4月已過，你知道在4月30日，台灣單日確診者有多少嗎？答案是超過15,000宗，是陳時中預測的15倍以上。

正因為民進黨政府輕視疫情，使現在寶島抗疫的測試劑和新冠口服藥都嚴重缺貨。陳時中在此時，卻忙於籌備選市長，大疫當前，台灣人只能自求多福了。