美國傳媒日前報道，美國政府計劃免除對俄羅斯人的部分簽證要求，以便吸納在美國或海外獲得科學、技術、工程、數學碩士學位或博士學位的俄羅斯公民。令人驚嘆美國前國務卿蓬佩奧當年一句「我們說謊、我們欺騙、我們偷竊」，實在是經得起時間考驗、充滿實證支持的重量級發言。

美國國家安全委員會發言人證實欲撬俄羅斯專才，志在短期內削弱俄方的高科技資源，長遠要削弱對方的創新基礎，做法有利美國經濟和國家安全。美國看準專才也是人，追求穩定的環境、較容易預測的發展空間，專才若不選邊站，將來美國一聲令下，又來對俄肆意制裁，專才們可以應聘來自西方國家的科學、技術、工程工作，會否激減一大截？現在美國擺出好像很求才若渴的樣子，專才們是很難不認真為自己的將來打算。

尤其是白宮國家安全顧問沙利文上月中才表示，華府不打算歸還已沒收了的俄羅斯寡頭資產，將會「以一種更好的方式」來使用相關巨款，誰可為拒絕向美國投誠的俄方專才寫包單，他們的財富將來不會被美方祭出藉口，以更好的方式來使用？

外界不難看出華府對半導體、太空技術、網絡安全、先進製造、先進計算、核工程、人工智能、導彈推進技術和其他專業科學領域等極有抱負，台積電創辦人張忠謀日前首次披露，台積電當年是在美國政府的「敦促」下，才在美國亞利桑那州建新廠，而且同樣的產品，美國廠比台灣廠的成本貴上五成，美方承諾的補貼亦口爽荷包𣲷。

美國一直以削弱俄羅斯的勢力為目標，即使冷戰結束、蘇聯解體，仍舊玩得樂此不疲，這一波向着俄羅斯的財富與人才庫狠狠落刀，才不枉之前落足功夫搭建挑動俄烏衝突的雞棚。