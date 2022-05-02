特首選舉候選人李家超早前公布競選政綱，從強化政府治理能力、精簡程序改善房屋問題、全面提升競爭實力，以及建設關愛共融社會等四大方面闡述施政理念，當中亦提出不少改善民生的計劃，筆者認為是務實有為，基本上回應了社會關注，亦是正視特區政府自身的管治問題以及香港根深柢固的民生痛點。

房屋是香港的老大難問題，由於土地供應短缺、審批程序繁瑣、執行力度不足等原因，過去幾屆特區政府即使重視房屋問題，都未能有效解決，以致公屋輪候時間愈來愈長，20多萬市民蝸居劏房。當中提出房屋土地供應要提速、提效、提量，包括精簡行政及法律程序，倡議公屋提前上樓，並成立兩個由司長級官員領導的工作組加強統籌，都是找準方向，期待能夠「以結果為目標」，做出讓市民看得見、感受得到的成績。

筆者服務深水埗、油尖旺區多年，對劏房和貧窮問題尤其關注，政綱提出解決跨代貧窮試驗計劃，推動企業和非政府機構合力，具體扶助1,000名居住劏房的初中生，在生活、學習和個人發展方面協助他們，都是貼地可行的新措施；政綱亦回應了筆者過去的期盼，提出地區及公務員動員機制，並成立18區地區服務和關愛隊伍，加強地區基層組織連繫。期望新一屆政府能夠切實透過改善地區行政，解決地區民生問題。

不過，就環保和少數族裔範疇，政綱着墨不多。筆者期待他能繼續聆聽環保業界和少數族裔的聲音，利用其他機會解釋有關想法和工作，推出更多政策推動環保，改善少數族裔的權益，建設綠色、和諧、共融的環境。最重要是提升政府施政效能，革新求變，真正做到急民所急、想民所想。