有一句教仔經：「學壞三日，學好三年。」家喻戶曉，無人不識。不過，知易行難。一個人的學好學壞如此，一個社會的變好變壞，何嘗不是？無疑，一個社會變壞了之後要變番好，不要說3年，30年也不會有撥亂反正的社會效果。真實的現成例子，便是政府帶頭推行全面外判制度，種下絕對貧窮惡果，便30年也回不了頭。

全港勞工界向下任行政長官提出7大改善香港勞工生活處境的要求，其中第二條是這樣說的：「政府帶頭檢討外判制度，對有實際需要的崗位改為長期聘用，最少支付生活工資，促進社會就業質素改善。」點出了貧困化的源起。

為甚麼回歸25年還要政府帶頭檢討外判？為甚麼對實際需要的崗位要改長期聘用？無他，香港的在職貧窮便是回歸後首任政府，聽了讒言，「殺局」推全面外判非技術性勞工搞出來的大頭佛，筆者萬言書請願反對不果。

2000年取消兩個市政局後，全面推外判無王管。原市政局轄下的各種非技術性職位工種，全部外判大功告成。效率促進組推行外判亦全面伸延至原市政局外所有其他政府部門，如房屋署、政府物業維修保養管理等。同時炮製龐大的中間剝削階層外判承辦商。外判制還可把工人變「老闆」，製造「假老闆」剝削效果：無薪加、無補水、無級升、無退休、無病假、無雙糧、無遣散、無勞保、無解僱補償金等「九無」勞工，還要自購勞動工具開工。最低工資制度卻不是每年一檢，標誌中間剝削的制度化，食利合理化，勞工進一步貧困化，絕對貧窮孕育對政府絕對的不滿和反對勢力。

對此，特區政府那些拿着金飯碗鐵飯碗的高官們及那些持着半飯碗的議員們知道嗎？着緊嗎？