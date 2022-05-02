港府喺防疫措施上常被評為寬緊無度。像「疫苗通行證」日前進入第二階段，入餐廳、娛樂及公共設施等，大部分人均要接種至少兩劑疫苗，否則就不得其門而入。今個月底實施第三階段，屆時要打齊第3針，否則又係邊度都咪旨意去！這不太嚴苛及不近人情嗎？

講真，港人大部分守法到加零一，而且好識「執生」！呢嗱！之前未放寬晚上堂食，疫情尚處高峰期，好多食肆不論茶餐廳或大型酒樓餐飲，不是索性停業就係只做外賣，連早、午餐都只做外賣，自律到不得了！至於市民，見到疫情的確嚴峻，亦多自覺只外賣。所以話港人嘅自覺性，相對外國係高好多！是以第二階段及第三階段放寬，又何必着緊於是否打兩針或3針！應如本報所說：解禁啱時間，畀條生路行！

本報指出本港新冠感染率已穩定下降，每百萬人感染比率由上月15日嘅199人，急降至4月29日約56人，顯示放寬措施並冇出現疫情反彈現象。政府專家又指出港人因大規模染疫後，中招人數已逾百萬人，社會已經出現臨時免疫屏障，市民可暫鬆一口氣。

呢，有醫療界人士認同本港有空間進一步為社會及經濟「鬆綁」，之不過，政府此時卻進退失據，限制多多。事實上，西方國家已經唔當Omicron係嘢，「與病毒共存」成大勢，即使亞洲國家如新加坡、南韓、泰國、越南等，都為了加強經濟復甦步伐，大幅放寬防疫限制，泰國甚至准許未接種疫苗嘅旅客入境。老朽不敢奢望呢個政府會如此高瞻遠矚，之不過，逼針唔好逼到咁冇理性及無所不用其極，去逛商場去飲個下午茶，掃「安心出行」得喇！阿哥，畀條生路行！老朽真係唔想打第3針！我覺得兩針已夠用。