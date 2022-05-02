院校自主和學術自由「高張」，多間大學淪為「法外飛地」，違法謬妄地促發政爭學運暴潮，由此引發漣漪效應，為教育和社會帶來震撼和破壞，校譽更受傷害。隨着法治和憲政秩序漸回常軌，相關的「暴大」案件陸續審理，大學的管理層和管理規條亦在調整，但不能「好了傷疤忘了痛」。大學教育從亂到治而興，我們既要糾錯懲毖，更需反躬自省：究竟誰在玷辱校譽？誰令大學蒙羞？誰導學生狂瞽？毀損校譽的學生會否被逐出校？

2018年5月，國家領導人在北京大學座談會上提到：「大學是立德樹人、培養人才的地方，是青年人學習知識、增長才幹、放飛夢想的地方。」

的確，大學是「百年樹人」的人才孵育器，負責培養學生品德，為社會培育人才，維持香港作為一個開放、多元、自由的學術環境，並為協同經濟產業發展、推進社會改革等工作出一分力。這些未來棟樑，最終會是龍是蛇，整體的國際競爭力是強大是小，就取決這幾年的大學生涯。

無奈，政治力和激進思潮的介入，令片面的「覺醒」被異化為失控的「躁動」，特別是部分「青春不知錯」的大學生們，那股青澀單純的使命和激情，更易被扭曲為對體制的逆反、對法治精神的輕蔑、對暴力仇恨的盲動，帶來校譽受創、大學管治瀕陷臨界點的沉重代價！但要問一句，造成今天的亂象，究竟是誰之過？

校園是社會的縮影，大學的主業在於立德樹人，讓年輕新世代在高等教育的氛圍中，吸納知識學養、修省自我德行、開拓視角思維、依法守法普法、積極參與公眾事件和理性踐履社會責任。需強調，大學聲譽攸關大學和全體師生的學術和社會地位，對於將來的生涯規劃有着正面效應，但政治化和暴衝化的「校風」何來？誰讓其坐大至破壞校內互信和校外互動？導致大學的整體利益和聲譽折損蒙羞，幕後黑手是誰？有關制度、人事和管治漏洞堵塞了嗎？下一步呢？

繼多所大學相繼與違規鬧事的大學學生會「割席」，港大校委會亦建議修改《香港大學條例》，加大授權調查和紀律聆訊，甚至DQ破壞校譽的學生，即時引來「白色恐怖」的回擊，但這僅是黔驢技窮的伎倆，因為：（一）所有專業自主的團體組織都有類似安排，無甚爭議；（二）類似規範早已存在，今次只是予以明確化；（三）若是損校譽事件經查證並確實，不被DQ才有問題。最重要的是，如果連這授權也不敢或不能運用，則港大的所謂「院校自主」不談也罷！

所謂教不嚴、師之惰，要挽回校譽，重新導引大學教育和法治秩序「復常」，校方和教職員要主動承責、導正流言、還原事實和營造正面的學習氣氛；若有誤解、誤導、污衊，甚至違法亂紀者，則應坦然認錯道歉、接受懲處，做回一個教育者的應有本分和職守。