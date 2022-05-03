世界視線：援助基輔無底洞　美國明搶轉手送

美國眾議院表決通過《烏克蘭民主防衞租借法案》之際，總統拜登再要求批准總值330億元（美元‧下同，約2,574億港元）的加碼援助，在未來5個月向烏克蘭提供安全、經濟和人道援助。美國為了援助基輔而不斷燒錢，但對方欲壑難填，不斷獅子開大口。為了令基輔繼續死心塌地抗俄，華府設法提供援助，並把目光瞄準凍結的俄國資產，打算沒收後轉贈烏方。

俄烏開戰兩個月有多，白宮上一筆援助款項僅餘2.5億元（約19.5億港元），因此拜登要求國會盡快批准增加撥款。事實上，多個援烏法案臨時加入美國國會的議程中，不但擾亂內政法案表決進程，更進一步令法案預算縮水。面對援烏無底深潭，白宮心知肚明，但為了削弱莫斯科的戰略目標，仍會盡量滿足基輔要求，並透過損人利己方式實現。

在制裁令下，美國凍結不少俄國資產，基輔對此虎視眈眈，多次要求用作重建費用。恰巧，美國國會通過一項沒有約束力的法案，促請拜登沒收境內特定俄方資產。經過一輪操作，美國可以名正言順強搶俄方資產後，再以援助為名轉交予基輔。整個過程美國慷他人之慨，可一毛不拔下履行支持基輔承諾及滿足烏方要求，加上有合法程序作擋箭牌，以堵住外界悠悠之口。拜登希望國會盡快通過對烏的加碼援助，但有共和黨人要求從長計議及審核內容，可見民主共和兩黨對援烏有分歧。

既然西方國家有求必應，基輔亦毫不客氣，向美國及歐盟每月索取70億元（約546億港元），用作支付薪金及退休金，可謂有風使盡𢃇。眾所周知，基輔政府內部貪腐嚴重，根本難以確保巨額援助用得其所及合理分配，很可能被個別人士中飽私囊。

除了難以追蹤援助款項去向，軍援武器亦猶如墮入黑洞中。烏克蘭是世界上最著名黑市武器集散地，加上軍隊管理鬆散及混亂，經常倒賣武器裝備。基輔於2014年後銳意加強軍力，但苦於囊中羞澀，惟有大量收編良莠不齊的志願營為正規軍或國土防禦部隊，他們販賣美援武器牟利不足為奇，最終可能落入恐怖分子手中，在美國發動恐襲。