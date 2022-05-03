正論：基層上樓遙無期　蝸居劏房百事悲

回歸後各任特首都聲稱要解決房屋問題，但愈搞愈弊，有人驟增供應，卻遇上跌市令到業主要燒炭，亦有人竟然反其道而行，緩建公屋停建居屋，後遺症到現在仍然未消散，房屋供應遠超需求，公屋輪候冊人數有增無減，等上樓年期坐五望六，期間難道要瞓街？劏房應運而生，說穿了，只是板間房的「現代版」，無論在任何時代，基層房屋需求都是最無奈，上樓無了期等待，唯一可以負擔的劏房問題多多，千呼萬喚始出來的租管卻被揭發千瘡百孔。

《2021年業主與租客（綜合）（修訂）條例》醞釀多時，在1月生效，然而經過三個多月的觀察，似乎未收到預期的成效，修例其中一個目標是希望規管劏房租務，令到住戶受到保障，包括規定劏房業主須提供繳費單的副本和帳目，阻止其濫收水電費，然而情況繼續普遍出現，有關注基層的組織上月作問卷調查，絕大部分劏房租戶對新例認識不足，三成多受訪劏房租戶沒有訂立書面租約，即使有書面租約，當中四成沒有加蓋印花，不受法律保障，部分業主有機可乘，沒有出示水電費單據，隨他們開價，可以說是「任劏」。

大家可能奇怪，為何水電收費有公價，再加上新例打擊，仍然會出現有濫收費情況，家家有本難唸的經，受訪劏房戶表示憂慮投訴後，會惹怒業主停租迫遷，合價租盤難求，牽一髮動全身，子女上學及自己上班也要考慮，一動不如一靜，即使百上加斤，也免得為了一千幾百而影響全家，因小失大。亦有租戶表示不了解投訴途徑，不滿租管投訴機制及執法程序模糊，缺乏透明度，沒有信心作出投訴後會有改善。

差餉物業估價署是新例下的執法部門，可是當局沒有主動巡查，只是單靠租戶舉報，收到投訴又未有設定處理時限，令到劏房戶對執法缺乏信心，惡性循環，自然鮮有投訴，官方也樂得清閒，「唔叫唔做，唔踢唔郁」，典型官場陋習，放諸多個部門也準。市民早有先見之明，1月初已經到差估署請願，敦促署方訂立清晰執法指引，增加服務人手及資源，並且與團體或租戶對話，保障基層住戶，言猶在耳，可是官員總是「左耳入，右耳出」，令到新例徒具條文，卻未能體現立法精神。

政府對建設性意見總是充耳不聞，劏房呎租價超越豪宅，各界倡議設定限制起始租金，否則新例「先天殘廢」，可是政府一意孤行，致令租管變成虛設，要等待明年初才回顧條例，運輸及房屋局局長陳帆稱按照數據推斷是否設立起始租金，不過陳局長到時是否還在其位，仍是未知之事，林鄭班子留給下一手的燙手山芋也實在太多了。

公屋輪候期一再加長，政府為解決劏房問題，近年推展過渡性房屋，然而巧設門檻，要求申請人須輪候公屋三年或以上，實際受惠者大減，加上租期只得兩年，搬來搬去，未能紓困反而製造麻煩。有頭髮誰想做瘌痢，基層劏房戶百事悲，公屋提前上樓，希望不會又是一張空頭支票！