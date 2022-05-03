功夫茶：協調薄弱似失控　可憐長者把命送

本港近日氣溫急降，街上刮起陣陣涼風，將港人因為防疫鬆綁而一度熾熱嘅心，漸漸冷卻！當興奮逐漸平復，再回望過去呢幾個月嘅經歷，相信唔少市民都感到唏噓，恍如隔世！短短數個月，經已奪走咗9,105條寶貴嘅生命，令無數人痛失至親，深陷悲痛之中！新冠病毒固然恐怖，但呢9,105次死亡，真係全部都無可避免嗎？當中，有冇患者係由於港府政策失當，最終才失救致死呢？

有議員尋日喺社交平台貼文，指自己日前同黨友會見香港安老服務協會，探討大量長者離世嘅慘痛經歷；會上有安老院舍院長透露，長者暫託中心喺疫情高峰期間時常爆滿，而醫管局嘅醫護人員只會執行打針、派藥等醫療嘅工作，至於日常照顧長者嘅工作，統統交番畀院舍員工，但院舍前線人手都嚴重不足，即使員工不眠不休地工作，仍然有唔少長者得唔到適當照顧；嗰位院長仲透露，有員工曾經喺危急情況下電召救護車，但白車遲遲未到，反而召喚「黑箱車」就瞬間趕到；講真，呢種情況係相當諷刺！

呢，與會議員查實都睇唔過眼，批評政府部門前線協調非常薄弱，甚至聽聞曾出現社會福利署無法指揮衞生署、醫管局同衞生防護中心嘅情況，炮轟有關部門係各自為政！面對批評嘅聲音，港府會點回應呢，其實估都估到啦，實係話當局已經召開咗多次多部門會議，又肯定會強調前線醫護經已盡心盡力救治病患，畀到盡咪加多句「對於病人離世感到遺憾和惋惜」！官腔嘛，一言以蔽之，就係「卸」！

嗱，前線醫護盡心盡力救人，係不容置疑嘅！抗疫就好似抗戰，病毒都燒到家門口，又點會臨陣退縮呢，前線醫護肯定搏命救人㗎！之不過，前線搏命歸搏命，最終能唔能夠打勝仗，好睇幕後點樣調配同指揮；若然指揮失當，情況全面失控，就算前線醫護做到120分，都無力回天啦！

所謂「耳聽為虛，眼見為實」，喺疫情期間，港府點樣指揮，查實全港市民都有眼見！喺疫情初期，港府仲懵懵懂懂，好似未瞓醒咁，完全唔知醫療系統已經瀕臨崩潰；去到疫情大爆發，港府連自己手握幾多資源都唔知，結果確診病患被迫喺醫院門口受盡日曬雨淋、風吹雨打；直到輿論瘋狂炮轟，港府依然抱住「眼不見為乾淨」嘅心態，完全唔理會院舍人手短缺、裝備不足，清一色將長者送番晒去院舍。成個過程中，確診嘅長者就好似個波咁，畀班廢官踢嚟踢去，受盡慘無人道嘅折磨，就算有丁點求生意志，都畀港府磨滅得一乾二淨啦！

雖則話第5波疫情接近尾聲，之但係病毒一再變種，嚟緊會唔會有傳染力更強、致死率更高嘅病毒殺入本港，尚係未知之數！唯一肯定係，港府抱住「不認錯、不道歉、不檢討」嘅三不態度，只要有第6波疫情，香港勢危！唔係功夫茶危言聳聽，睇吓幾多市民用腳投票，紛紛移民閃人咪知囉！