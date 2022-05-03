不少人不認為現在世界走向新冷戰，但是近年發展可看到美國正脅從它的盟國及其他國家，在全球形成它緊密控制的集團勢力。一方面是北約的擴張，不單止1997年來在東南歐擴展，借俄烏之戰，更把一向不加盟的瑞典與芬蘭也納入。在東亞，美國的傀儡英國叫嚷北約成為全球的北約，要保衞台灣，顯然美國在AUKUS的美英澳三方軍事聯盟之外，還想加上日、韓在東亞建立北約的伸延。

北約全球化，便是重複冷戰，以至兩次大戰的全球分割對立，讓美國追求全球勝利。另方面，美國用經濟制裁擺脫聯合國與世界貿易組織，以及其他的多邊協議。以美國為中心，權力盡歸美國，用經濟制裁來迫使其他國家服從它的政治要求，放棄本國的政治與經濟主權，也徹底地拋棄國際規範。當前美國已對39個國家/地區實行制裁，而二級制裁更可擴及其外所有的經濟體。近一年裏，美國克服盟國的消極抗拒，強迫它們服從美國的一致行動。在全球經貿金融體系裏劃分出美國的控制範圍，並積極增強對制裁以外的國家的干預。

在軍事與經貿金融的霸權主義為基礎的新冷戰外，亦正嘗試顛覆聯合國。以往是獨斷獨行，聯合國只是它可用不可用的平台。現在要改變安理會的五常制度，企圖全面控制聯合國，作為美霸權主義新階段的國際工具，與世界銀行、國際貨幣基金組織，成為美國的國際政治工具。

面對美國霸權主義積極的出擊，世界其他國家可怎樣抗拒呢？而美國霸權主義最大的阻礙是它要封鎖的俄羅斯和力足與之競爭的中國。美國霸權主義擴張路上必然要首先對付中俄。

這一年許，美國對付俄國所採的手法與措施反映着霸權主義加強出擊的勢頭，且在許多國家（包括中俄、歐盟、日本）意料之外，竟是不惜一切，趕盡殺絕，毫無底線，且僅在開始，正逐步加強。

俄烏之戰未決，戰火未必會即時蔓延東亞來對付中國，但經濟制裁卻可提早實行。例如，對付俄羅斯的嚴厲措施，如凍結俄羅斯政府、企業與個人的海外資產，將可施之於中國。美國會藉口中國不制裁俄羅斯，把中國列入全面制裁之列。香港現時為美國政府外國資產控制辦公室制裁的經濟體之一，也大有可能增加制裁力度與範圍。美國是溫水煮蛙，抑或會對中國突襲呢？