美國以「當代最大戰略競爭對手」為定性，向中國發起國運戰之時，新任駐北京大使伯恩斯，最近在「美國駐華大使館」微信公眾號上首發「自述」影片，開首就是一副「狼外婆」、「套近乎」的樣子，聲稱他正在學習普通話，說：「我的妻子白洛丹跟我覺得，這是一門美麗的語言，我們很享受學習它。我很高興來到中國北京，我的中文不太好，但是我正在努力。」

這是美國政客慣用的小伎倆，嘴巴甜甜，一副人畜無害、謙遜和靄的樣子，拉近距離，讓人放鬆警惕。這套的小伎倆，過去特別是中國剛剛改革開放時，還真迷惑和「傾倒」了不少人，當年的崇美風就是這麼刮起來的。如今大使先生還玩這一套，實在令人惡心。不過，山姆大叔虛偽慣了，臉皮又奇厚，大使先生明知這樣做招人討厭，但還是這樣做。

緊接着，大使先生就亮出了「真傢伙」，說：「我們在日常工作中致力於促進重要的美國價值觀，包含平等、民主和自由。」他這是又在販賣美國人對全球各地，包括對中國推行其顛覆他國政權的「顏色革命」——這一糖衣毒藥。

這毒藥過去也蒙了不少人，顛覆之功「毒」績輝煌。最新的對華「戰果」，就是在香港發動了反修例暴亂。如今把這毒藥當「甜品」、當「補品」的人，在中國內地除了「人人喊打」的公知，在香港除了那些媚美洋奴、港英餘孽，也已被人看穿，推銷不靈了。然而，大使先生還要死纏爛打，繼續販賣，恐怕就不僅僅是臉皮厚了，這關乎老美的國家利益，大使先生不能不硬着頭皮，全力兜售。

果然，伯恩斯又說，他的「核心任務是促進美國的利益和價值觀」，「我將會帶着美國的信心——它在當今世界上及其未來所扮演的角色，以及美國人民對中國人民的善意這樣做」。

一言以蔽之，大使先生的所有套近乎、裝好人、口甜甜、銷毒藥、厚臉皮、鍥而不捨，都是為了「促進美國利益」！