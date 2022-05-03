聯合國大會早前通過決議，規定安理會常任理事國行使否決權後，聯大將自動召開正式會議，所有成員國都可以對行使否決權的行動進行審查和評論。儘管提出議案的國家聲稱並非針對某個特定國家，但明眼人都知道主要是衝着俄羅斯而來。美國代表聲稱美方對賦予五常成員的否決權遭到濫用深表關切，「特別是對俄羅斯過去10年濫用否決權的模式感到格外不安」，其矛頭指向已很明顯。

資料顯示，前蘇聯及俄羅斯共動用了143次否決權，無疑是五常之冠。但美國也不遑多讓，共動用了86次，可謂五十步笑百步。其餘三個國家分別是，英國30次、中國和法國各18次。可見中方一向慎用否決權，受到今次改革的影響似乎不大，惟不得不警惕的是，隨着二戰後建立的國際體系和秩序逐漸崩解，中國未來面對的挑戰一點也不輕鬆。今天俄羅斯受到排擠，明天會不會輪到中國？

這不是危言聳聽，而是大概率的事情。美西方力主聯合國安理會改革，當然不是為了限制自己的否決權，而是為了構建一個有利於自己的國際新體系和新秩序，俄羅斯和中國必然會被排除在外。所以，今次聯合國大會通過的決議，表面上沒有甚麼實質效力，實際上影響深遠而廣泛，既動搖了聯合國權力根基，也改變了二戰以來的國際格局，世界勢必會有更多爭議、更加混亂。

事實證明，美國為了永久維護世界霸權，無所不用其極，不惜以今日的我打倒昨日的我，推翻二戰後由自己建立的國際體系和秩序。面對百年未有之大變局，不管中國願不願意，都必然會被捲入其中。也就是說，俄羅斯的處境，中國遲早也要面對，與其坐以待斃，不如主動出擊。

不妨想像一下，如果俄羅斯敵不過美西方的圍攻而垮掉，接下來將會發生甚麼事？其實不用想像也知道，美西方接下來必然會集中全力圍剿中國，而且更加兇狠和毒辣。因為只有除掉俄羅斯和中國，美國才能完全控制聯合國，才能對全球事務為所欲為。只要明白這個道理，就知道中國在美俄對抗中應該採取甚麼立場。正所謂唇亡齒寒，假如俄羅斯失敗，中國也不可能獨善其身，有些中國人至今還在喋喋不休，要求北京跟隨美西方制裁俄羅斯，可謂奇哉怪也。很明顯，這種人若不是頭腦有問題，就必定已被美國收買。