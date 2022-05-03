香港社會紛紛擾擾，想輕鬆一點也不容易，難得電視台與內地合辦的音樂節目出奇地高水平，正好為煩躁的生活調劑一下。上周筆者曾撰文大讚本地男新人在節目中表演80年代老歌一鳴驚人，本周他再下一城，與殿堂級男歌手合唱一段父子情，將陳奕迅的《單車》和夏韶聲的《空櫈》重新編曲，感人至深，結果又創出新經典，節目實在好看也。

然而，正當網絡好評如潮，本港一小撮黃人則繼續政治先行，偏聽偏看，不是「標奇立異」狂踩二人不及原唱、編曲九唔搭八，就是再一次就男新人進軍內地節目借題發揮，甚麼「爹親娘親不及習大大親」、「如孩兒能伏於CNY的肩膊 誰要下車」、「真係對佢好失望」、「又靠喊感動14億人」、「藍絲歌手加油」等等，極盡嘲諷之能事。

黃人的邏輯很簡單，舉凡與內地沾邊的一律打為藍絲、小粉紅、貪錢、冇人性……他們完全不會睜開雙眼看看今日內地的水平，單是一個音樂節目，由舞台設計到燈光效果再到音響伴奏，全部極高水平，加上內地人才輩出，即使是寂寂無聞的小歌星，唱功也比香港絕大部分歌手好。有實力的人都會尋求一個更廣闊的舞台表演自己，而不會一味滿足於在自己的山頭畫地為牢，自我感覺良好，否則，這個地方一定沒有進步。

很可惜，香港近年正是跌入了這種故步自封的怪圈，只知閉關自守，自吹自擂。最近被嘲為「全港排名十九」的才子因為批評本地一隊當紅組合幾句，惹來其粉絲傾巢而出，大肆抨擊。其實，若不以人廢言，「十九才子」絕對言之成理。過去香港的電影音樂引領亞洲潮流，南韓便深受影響，現在卻掉轉，只知千方百計抄襲K-pop，全無自我風格，被評為「虛火」何足為奇。