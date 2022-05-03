香港的新冠肺炎第5波疫情已近尾聲，政府部門是時候認真清點，這一波疫情究竟奪去了多少條性命。衞生部門每日都有公布，多少人是因染疫而死，自疫情爆發以來，合共有逾9,000人，難道這個數字不可靠嗎？對，我認為這個數字完全不可靠。

按照目前的計算方法，只要某人離世時，身上帶有新冠病毒，不論他是否直接或間接因新冠而死，都一律列入新冠死者名單，甚至曾有案例，一名14歲的少年跳樓死亡，但在遺體中發現有新冠病毒，便逕直歸入為新冠死者之一，那9,000多人的名單，就有他的份兒。

在沒有疫情的年份，香港平均每日有多少人死亡？答案是130至150人，取其中位數，就算作是140人吧。譬如在以往的3月份，全月大概就會有4,200人死亡。

今波疫情的新冠死者，大部分是在3月份出現，到了3月22日，香港大學依照數學模型推算，全港染疫人數已達440萬，佔本地人口約60%。這也就是說，該月內死亡的人，不論其死因為何，有六成亡者的體內，都可能帶有新冠病毒。

即使沒有疫情，3月份本來也會有4,200人自然死亡，而4,200人之中的六成，便是2,520人。因此，在剛過去的3月，香港可能有2,500多個死者，其實是自然死亡，而被錯誤劃入了新冠死者名單之中。若然撇除這筆數，再加上2月、4月也會出現相近的錯誤入數現象，然則，香港在過去三個月內，實際上有多少人是因新冠病毒而死？政府有責任去弄清。

當然，歐美地區也是採用相近的統計方式，為甚麼筆者卻認為，香港出現錯誤入數的現象尤其嚴重，更特別要挑這個問題出來講呢？明日續談。