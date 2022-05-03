「疫苗通行證」第二階段日前生效，具體安排不贅，簡單來說，進入商場、超市、食肆等，兩針是最低門檻。報道指有市民對此不知情、有只打一針者被拒門外、有打了3針或曾染疫人士，未有更新紀錄，只得打道回府，有年老食客破口大罵，足證當局宣傳不足，做法擾民。

然而，一樣米養百樣人，對於金剛箍愈收愈緊，也有市民拍爛手掌的，有已打3針市民志得意滿地說：「去邊度都唔使驚」、「多啲人群體免疫，少啲重症」。先不說美國過敏與感染疾病中心主管福奇上月表示，群體免疫概念或不適用於新冠病毒，他在論文中以麻疹為例，指出阻止疫情擴散的3項條件：出現極有效的疫苗、病毒不會隨時間產生顯著變異、成功的兒童疫苗接種活動。香港符合了哪一項？

再說，衞生防護中心公布的死者名單，由無針到3針者皆有，衞生署署長亦說過有些人接種後病毒量不高，避過檢測，社區出現隱形傳播鏈。以疫苗通行證限制市民出行權利，難免引來非議，甚至質疑何不立法強制打針。

法律其中一項功能是建立一個框架，用以解決難以避免的糾紛。立法強制接種後，拒絕打針人士就得交由法庭審理是否具有充分理據，屆時疫苗成效、註冊資格，乃至醫生口裏說不，開列豁免證明卻耍手擰頭、當局取消公布每名確診患者資料的做法，都得向法庭坦白，讓真理愈辯愈明。倘有疑點，法庭亦會審視並為被告主持公道，那麼因自身健康問題而拒針的市民，便得到了法律保障。

香港有法援制度，小市民有道理卻沒錢，仍可獲公平對待，體現法治的可貴。當釐清了疫苗的是與非，莫說3針、4針，就算如德國某六旬漢般打足87針，疫苗通行證分87個階段推行，亦不會引來怨言。