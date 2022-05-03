文化是城市的靈魂，亦可締造活力四射的產業。然而本港過去支援文化藝術及創意產業的措施，零散分布在不同部門之間，欠缺長遠規劃和前瞻性政策支持，令相關產業發展停滯不前。特首選舉候選人李家超在政綱中提出制訂文化創意產業政策，綜合發展藝術文化事業和文化創意產業，又指要將西九文化區發展成「大灣區文化樞紐」，這亦是筆者和業界的期盼。

早前，筆者聯同多位關心文化藝術發展的立法會議員同事，與十多位藝術文化界的代表網上交流，圍繞文體旅局的成立、文創產業、場地設施、資源配對、疫後復甦等，表達了很多意見。業界代表普遍認為，政府就文化藝術發展欠缺清晰的藍圖，撥款機制過時，必須要檢討，且政府資源投入不足，公私營合作方面亦有待加強。期待新一屆政府成立新的政策局，做好頂層設計，打破各種限制文化藝術及創意產業發展的掣肘。

另外，本港表演場地嚴重不足，過於單一化，基本上是由康文署管轄。不少業界反映，即使疫情緩和，場地重開亦難以開工，因為訂場難，排練難，亦有粵劇界人士反映，西九戲曲中心場租太貴，令劇團卻步。香港文化表演場地要更多元化，有創造性，真正推動藝團發展。長遠而言，政府應推出更多措施，鼓勵商界一齊促進文化藝術及產業發展，例如在規劃上引入更多藝術空間，探討有利商界贊助藝術文化發展的機制，讓藝術工作者盡展所長，百花齊放，令文創產業做大做強。

中央已給予香港發展中外文化藝術交流中心的新定位，期待新一屆特區政府繼續聆聽業界聲音，更重視本地藝術家和人才的培養，營造更好的藝術文化氛圍，吸引全球藝術家來港創造和發展。