統計署發表《2021年按區議會分區劃分的人口及住戶統計資料》，揭露港人比5年前的統計又更窮了。5年前的2017年全港住戶入息的中位數為26,500元，家庭月入低於一萬元的住戶為47.52萬個，佔全港住戶18.7%。去年的統計全港住戶入息中位數27,500元，全港低於一萬元的有53.73萬個，佔全港住戶20.1%。

5年統計比較說明，月入收入低於一萬元的住戶，大幅增加6.21萬，一個低收入的家庭，5年增加收入只有1,000元，平均每年增200元。扣除通脹，香港人窮了還是富了？窮人多了還是少了？已不用爭論了，統計數字說明一切。

反映香港貧富懸殊的堅尼系數，在2016年除稅前為0.539，除稅後及扣除福利轉移後是0.473，兩者均創45年來的新高，說明香港貧富兩極分化嚴重，持續不斷惡化，對比各先進國家和地區，香港是貧富差距最大的地區。對此，下屆政府必須下決心剷掉製造香港結構性貧窮的錯誤政策，還富於民。

綜觀回歸25年，有8項涉及基層和勞工的民生政策，因政府決策傾斜商界，導致結構性的社會貧富兩極分化：一、政府從2000年開始，帶頭全面推行外判制度，掀起商界外判風，製造在職貧窮；二、取消「八萬五建屋」托市，抬高地價樓價炮製樓奴；三、取消「租者置其屋計劃」，為地產商製造購買力，房產政策傾斜地產發展商，樓價與購買力脫節炮製房奴；四、取消長遠房屋發展策略，給地產霸權定心丸；五、政府停止拓展土地開發和儲備，為地產霸權打雞血大補針；六、出售房委會商場、街市及停車場，公產私有化助領匯上市，促兩大超市壟斷；七、拖延取消強積金對沖；八、拒絕最低工資一年一檢。窮根不除，不窮才怪！