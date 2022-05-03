為政以德，譬如北辰，居其所而眾星拱之。古聖先賢幾句話便道出執政者要以德施政，善待民眾，自會贏得百姓的擁護；當然，更要以自身嘅道德行為去教育和感化百姓。曾有論者感嘆：溫良恭儉讓，禮義廉恥信，儒家呢一套，我哋曾經很在乎；然而，今天，經濟倫理和成功學標準當道，喺部分人那裏，幾乎連「己所不欲，勿施於人」呢種倫理都要喪失了！

老朽之所以有此感慨，皆因本屆政府落雨收柴，臨收工仍要喺5‧1勞動節撰文邀功！林鄭回顧勞工權益工作進展，厚顏指現屆政府「交出了一張亮麗的成績表」，阿姐，日光日白，撞鬼你咩！咁多年，連取消強積金對沖法案能否如期通過，至今仍存暗湧，有議員甚至擔憂，若然法案最終「傾唔成」，爛攤子恐一拖再拖；更批評現屆政府無就標準工時立法，相關工作5年來毫無突破，連累本地打工仔工時全球最長，情況令人遺憾，所謂交出「亮麗成績表」不知從何說起？

至於勞福局局長羅致光任內巧言令色，一味廢噏當秘笈，又喺網誌大言不慚話今屆政府加強勞工保障及修改法例工作，係歷來「最廣最繁忙及成果豐碩」！阿哥，你任內貧窮人口有增冇減，安老又一塌糊塗，第5波時安老院舍老人家死得最多，佢頂多承認政府轉身唔夠快，未能把陽性長者及時送院，並隔離密切接觸者，連簡單嘅分流都唔識做，或者「無心做」，只形容係「慘痛經歷」！佢就話局方「已學到好多嘢」，未來將集中研究如何盡早把染疫院友搬離院舍！死者已矣，豈不痛哉？然為官者只是輕輕幾句，又得咗！仲厚顏扯談「成果豐碩」，真係講出來都六月飛霜，七月落雹吖！唉，都落雨收柴，講少兩句，市民唔會當你哋啞吖！