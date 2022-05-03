「多謝你的犧牲，與虎謀皮回饋社會，等佢唔使再出嚟害人！」神經質的鎮宇力讚好朋友Chilam！為甚麼鎮宇（吳鎮宇）說Chilam（張智霖）迎娶了袁靚靚（袁詠儀）是變相的為民除害呢？

有人說靚靚為人平面方角，不是指她眾所周知的身材，是指她的日日媽媽聲、古靈精怪口沒遮攔、真情直率性格行為而已。究竟懷有這種性格的人還算是靚靚嗎？靚在甚麼地方呢？

先說她的入行經歷，袁靚靚是1990年的香港小姐冠軍。為何有部分市民不大認同她的美貌？難道那一年的參選佳麗美貌與智慧的質素都不大好嗎？非也，只要大家知道當年評審的周潤發先生及朱玲玲小姐兩位的品味便可明白一切了，因為他們二人都極推崇自然真我的一面。大家便可輕易猜想到一向喜歡素顏淡妝、有話直說、不愛豬乸戴耳環的她勝出原因了。不過，當她聽到大會宣布自己得到了香港小姐冠軍之時，靚靚第一個發自真心的即時反應竟是扁嘴，面露不悅之色。因為她從報名參賽開始，都一直期望拿取亞軍，因為香港小姐冠軍在隨後的一年日子要履行親善大使的責任，拿着每月乾薪四出宣揚香港，而亞軍卻可以挾着香港小姐名銜拍戲、從事各式演藝活動，因為她太醉心演藝工作了。從小她都渴望可成為一個歌影視的紅藝人。

故此，在她先天的演戲細胞、誠懇學習，及後天的機遇、努力下，終在92年開始便獲得很多好戲的邀約，先在93年的香港電影金像獎以《亞飛與亞基》贏取了最佳新演員獎項後，再在94年及95年連續兩年先後奪得最佳女主角獎項。由此可看出袁靚靚確是一個肯虛心學習的有心人！

我記得多年前她說過很開心可以跟前輩蕭芳芳合作，很留意她的一言一行，謹記她說過：「盡量不要看現場拍攝下來的紀錄回播，看了便會很直覺的計算自己的表情去銜接餘下戲份，便不自然矯揉造作、真真正正的在演戲了！」

她的工作態度非常之好，只要沒有突發事件發生，甚麼樣的工作都會準時出席。不過，也有例外時刻，她喜歡罵人笨，自己卻是挺笨的，每次與男性朋友約會都例必要遲到，因為女孩子遲到才顯得矜貴，就算準時到了也在門外消耗良久才現身。誰知，她每次遲到，張智霖都是比她更遲！生了兒子之後，也很盡心盡力的湊大魔母誕下來的「魔童」。除此之外，靚靚的戲雖然演得好，她的口依然是臭，在圈中廿多年仍不懂講好話令人開心易過，而且脾氣橫蠻，特別是在駕駛途中，最愛左手把軚，邊以右手指罵鄰車亂爬頭、亂插線，很多時更會裝出兇樣回應。雖說這行為正義，其實她的搞笑兇相更令交通混亂，大部分駕駛者都希望一睹影后的平面方角真人實況表情。

平面是她真我個性、沒有造作；方角是她那張口沒遮攔的嘴爆出頂心頂肺的話！