功夫茶：違禁犯聚無下文　唔通差佬充護傘

出嚟混，無責任。各位，曾經確診新冠肺炎、一個屎塔蓋髮型嘅本港黑幫和勝和前坐館「上海仔」郭永鴻，條契弟宅心不正，無法無天，與司法保護傘「傾掂數」回港投案後屢次獲「放生」，令條屎坑蟲更加目無法紀！

呢嗱！上海仔呢條屎坑蟲身負多罪潛逃海外，明係無惡不作，更欠債纍纍，本已係過街老鼠人人喊打，依家仲擺出太監賭錢——冇L得輸嘅屎忽鬼款！條屎坑蟲喺3月18日生日，佢無視當時疫情肆虐，當口罩令及禁聚令如無物，大搞無罩生日宴，至少16 人違例飯敍播毒，期間上海仔烏低個龜頭，凸出個屎塔蓋頭，但見佢猛吸一大啖氣，用盡吃奶之力吹蠟燭，對住幾個蛋糕口水亂噴，不停呢喃：「好孫仔、好細佬，你哋唔使驚⋯⋯」直頭鬼上身又似發羊吊！

各位，呢幅惡心開P慶生圖，經本報3月下旬圖文並茂報道後，引起大眾嘩然，紛紛質疑乜黑社會就唔使守防疫規例咩？本報就事件分別向有份執行防疫規例嘅警務處及食環署查詢，當時警方就話正了解及調查事件。嗱！警方O記經追查後揭發上海仔慶生地點喺銅鑼灣一間「私竇」，部分人身份亦被認出，賓客多為江湖中人，但事件拖近6周至今仍未票控涉案人士，再度令人質疑條屎坑蟲背後疑再有司法及「雙安」發功撐腰。喂！全國人大代表洪為民引發嘅「洪門宴」查咗好一陣，有關人等都已負上刑責，惟上海仔嘅「鴻門宴」卻至今仍然當冇事發生？

警方查其他公共地方、商場食肆，一多過4人聚會即手如奔雷發告票，呢單上海仔逾16人開P慶生圖有相有片有證有據，鐵證如山，警方竟然查咗近6周即40多日至今仍無檢控行動？警方係咪「雙重標準」？是否「親疏有別」？唔通信條屎坑蟲話有「雙安」護體當保護傘，黑社會喺香港呢個法治之區就可以好似蟹咁打橫行而無忌，若然，功夫茶真係想燒佢數簿！呢條屎坑蟲一味「拉大旗作虎皮」，企圖以狐假虎威替自己「洗白」，妄想東山再起，可惜手法低拙，正一山頂屎，通天臭！

點講都好，既然證據確鑿，無論間私竇是否「執咗」，有人是否「掛羊頭賣狗肉」；有學者都指出，明係違反禁聚令，促請警方及律政司要盡快行動，何況部分人屬黑幫，有可能係非法集會甚至有某些儀式！若遲遲不作檢控，難免予人「怕咗佢」觀感。各位，矩不正，不可以為方；規不正，不可以為圓。任由黑幫無法無天，警方又歎慢板甚至詐瞓叫唔醒，功夫茶懷疑帶勇之人如何有效守我城！