產評：史上最大緊縮潮　經濟復甦路遙遙

面對美國通脹持續處於40年高位，聯儲局本周議息會議作出加息決定幾無懸念，市場都關注會否披露縮減資產負債表（即「收水」）的時間表。此前，同樣面對通脹殺埋身的澳洲，昨日出乎意料決定加息，且表明未計劃將到期的政府債券收益進行再投資，意即逐步閂水喉。各界要有心理準備，全球央行正開啟史上最大規模的量化緊縮潮，意味巨量的美元財政支持將在市場上消失。市場流動性趨緊，加上地緣政治角力不斷升級，各地的經貿與貨幣競爭只會更加激烈，全球經濟復甦之路將變得更加崎嶇難測！

美國3月通脹按年增8.5%，遠超聯儲局2%目標。本周議息前，聯儲局主席鮑威爾已放風將加息半厘納入議題。為此，美元明顯轉強，美匯指數突破100大關後頭也不回，大量資金持續回流美國避險，大部分非美元貨幣走貶。

本來，市場預期澳洲央行6月才加息，以避免影響5月21日舉行的大選。可如今澳洲央行已按捺不住提早上調利率，皆因首季通脹按年增5.1%，為2001年次季以來最大。是次除加息較預期大之外，央行亦表明不打算將到期的政府債券收益再投資。就連步伐一直相對落後的澳洲都有所行動，市場相信歐央行加息縮表之舉亦不遠矣，英國本周甚或連續第4次加息。

當全球各主要央行紛紛行動，意味市場將迎來史上最大規模的收水潮，有投行估計未來10個月有價值2.2萬億美元的財務支持將消失，規模是2018年的逾4倍之巨。這數字看起來很誇張，但其實只是這些年全球央行狂印銀紙天量放水的修正。過去量化寬鬆既能以壓低長期利率來創造寬鬆的金融環境，如今量化緊縮亦自必會對金融環境造成相反的效果，疊加新冠疫情餘波未了，以及地緣政治處於高度緊張狀態，金融波動將無可避免。近日反映整體融資成本的美國十年期國債孳息率突破3厘，部分原因是作為美國最大債主的日本投資者近3個月在考慮對沖成本下持續減持美債，致使債價下挫推升債息，若此趨勢持續，美國金融市場後續震盪不容低估。

由此可見，全球經濟實是環環相扣，尤其疫情未完全斷尾，世界多地就要冒險讓經濟社會復常運作。要重建經濟，推動復甦，各地在在需財，遍遍遇上全球央行推動量化緊縮，最怕是緊縮步速與控制通脹拿捏失準，隨時落入滯脹風暴，使復甦路更遙。

再者，與上次環球金融危機不同，全球第二大經濟體中國至今仍未擺脫「清零」政策下的防疫挑戰，投資與消費信心都打了折扣，當局須花更大氣力維持人民幣匯率穩定。不過，在資本戰中，貨幣表現是相對而言的。美國經濟這盤爛局路人皆見，去美元化的大趨勢難改。目前外資參與中國金融市場的佔比仍相當有限，外部金融衝擊可控，故最重要的是盡快設法穩經濟，做好內需市場，一則能抵銷外部不穩；二則可透過加大開放步伐，提速讓人民幣國際化，吸引資金落戶。畢竟，中美爭霸是持久戰，眼前這場由美國幣策逆轉引發的資本戰將是其中一個里程碑。