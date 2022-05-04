世界視線：美國反口拒售武　台灣訂單危危乎

美國國務院正式知會台方，終止總統拜登任內首份軍售案，令總值7.5億（美元‧下同，約59億港元）的40輛M109A6自走榴彈炮及配套裝備交易告吹。自詡為民主兵工廠的美國厚着臉皮終止軍售，無疑自打嘴巴。事件反映拜登政府對台政策出現微妙改變，恐怕台灣近年未交貨的武器訂單危危乎。

軍售案源於美國前總統特朗普任期尾聲，及至拜登上任後公布，外界視為具指標意義及解讀為「特規拜隨」，認為會繼續對台軍售常規化。如今華府態度突變，無疑對一面倒親美的台灣民進黨政府響起警號，給親美派上了寶貴一課，讓他們學懂不要過分天真，一廂情願相信美國會放棄戰略模糊。

表面看來，美國軍工產能受俄烏戰爭影響，為了優先援助烏克蘭而叫停對台軍售。M109A6早已停產，台灣只是購買美軍翻新庫存。美軍現役M109A6編滿26個營，庫存有950輛，滿足台灣訂單根本綽綽有餘。就算烏國急需火炮援助，美國亦不可能提供所有庫存M109A6，因此美國的說法只是藉詞。而且，台灣最初打算購買100輛M109A6，孰料大幅調整數量後仍未如願。

事實上，美國國防部近年多次要求台灣發展不對稱戰力，即強化反艦及中短程防空能力，對台灣購買遠程打擊武器的要求顧左右而言他，只願提供低配版本，以免越過紅線。華府去年成立跨部門工作小組，審視美台軍事合作優先次序，結果年初否決台灣求購MH60R反潛直升機的要求。美方事前更放出風聲，指MH60R違背不對稱戰力。有別於特朗普政府，拜登政府掌握不對稱戰力絕對解釋權，可隨時以有違原則為由，限制台灣求購武器的種類及數量。

不過，對於一味討好華府的民進黨而言，軍購目的離不開支付美國保護費，並配合「抗中保台」的大內宣。過去3年，美國對台軍售總值170億（約1,326億港元），其中141億（約1,100億港元）武器未及交付，意味大批訂單仍有變數。民進黨自詡在蔡英文執政下採購多款武器，拉近兩岸軍力差距，但大灑金錢背後可能只是畫餅充飢。