正論：隔離猝死又一宗　害人制度須檢討

一之為甚，豈可再乎！著名影星曾江猝死檢疫酒店房內，敲響了檢疫制度漏洞的警鐘，詎料政府還未來得及正視，同類悲劇又告重演。本報接獲市民爆料，一名年近六旬男子在竹篙灣獨自檢疫期間，疑心臟病發突陷昏迷，事隔數句鐘始獲送院，最終返魂乏術。在疫情已大大回落之際，到底隔離檢疫制度是否仍有必要存在，不能不令人疑問。

警方證實本月一日接獲上址職員報案。猝死男子59歲，有長期病患，家人指他需服食「脷底丸」。據了解，當日早上家人無法與他取得聯絡，急忙通知檢疫中心，警方接報後，發現一名男子在房內昏迷不醒，送院後證實不治。當中是否涉及延誤失救，上址是否人手不足，尚需釐清，但年長及有長期病患人士獨自隔離的風險不容小覷，顯然是不爭的事實。

事實上，除了曾江不幸倒斃酒店房內，其死後翌日亦有一名內地來港的女護理員在尖沙咀一酒店房內死亡，只是不屬於強制檢疫而無人關心而已。如今又輪到竹篙灣檢疫中心出事，反映有關制度隨時搞出人命絕非危言聳聽。現時竹篙灣主要供確診的應屆考生入住，以及將大廈圍封強檢的確診個案優先送往隔離，儘管衞生署在曾江事件後揚言長者可由照顧者陪伴檢疫，但稍有常識的人都知這是強人所難。照顧者若是傭人倒好，若是長者的家屬，年輕力壯者正常需返工養家，年老者則未必有能力照顧另一半；加上檢疫中心又好，方艙醫院也罷，大都位置偏遠又不准外人探訪，隔離人士叫天不應、叫地不靈。更何況，檢疫中心屢有管理混亂等問題發生，入營市民即使早已痊愈，亦因為人手不足未及簽發文件而離營無期，以致過去常有營內人士或失常大喊、或瞓路中心抗議。

凡此種種，無不揭示由檢疫酒店到隔離中心，根本無人手無能力應對突發情況。以曾江猝逝為例，有指酒店職員在拍門無人應後拒絕破門，非要請示衞生署不可，更見檢疫酒店官僚僵化，抱的是不做不錯的心態。而衞生署同樣敷衍塞責，聲稱酒店職員應以「常理」應對事件，但事實卻是指引不清，一味推卸責任，酒店動輒得咎。

回頭細看整套檢疫制度，當可發現亂象叢生。檢疫酒店和隔離中心固然搞出人命，就連專門接收確診長者的亞博館，亦多次爆出長者無人理會、無人幫忙沖涼，甚至有多名長者「住到死」而被形容為「長者煉獄」。港府一句「人手不足」便彷彿「大晒」，將所有不合理之處合理化，說穿了就是草菅人命。

目前疫情正在穩步回落，隔離檢疫是否還必須存在，當局好應該反思。由議員到醫生，皆認同將長者或長期病患者留在家中隔離，由家人陪伴或照應，遠較將他們獨自送檢好；即使送檢，亦必須有一套有效的監察制度。正如有人指出，若曾江返港後能回到自己寓所居家隔離，身邊有妻子或工人照應，就算不幸結果不能改變，起碼也得到一個急救機會。官不殺伯仁，伯仁因官而死。港府必須吸取教訓，認真檢討，不要再將原意是「救人」的措施，變成「害人」的制度。