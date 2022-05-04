美國國務卿與防長訪問烏克蘭之後，美國國會通過了烏克蘭防衞租貸法案。同日，批准了330億美元援助，其中包括200億美元武器援助，援助期限是今年9月，即是說9月之後還有資助，可能便不是無償，會動用租貸法案之內。而在9月之前，在無償援助之外，美國還可有償地把武器租貸給烏克蘭作戰。

租貸法案是二次大戰的先例，美國似乎是下決心全力支持烏克蘭之戰。即使不公開出兵，顧問、僱傭兵早已出動。還可以用國際志願軍，由波蘭或羅馬尼亞、波羅的海三國的軍人充當，壯大烏克蘭的軍力。美國除以電子戰協助外，現在更可毫無顧忌地提供先進武器。

烏克蘭政府近來要求取得戰術核武的能力與裝備，相信美國和北約不會答應，但其餘武器會不斷供應，烏克蘭政府是用一、兩代人來償還。美國與烏克蘭的目標便不是抵抗俄羅斯入侵，而是大有反攻求勝的意圖了。美國這個法案可能會把俄烏之戰推至新的階段。

近日，烏克蘭軍隊加強在俄羅斯境內破壞，並以小部隊進侵，無人飛機轟炸。這應該是烏克蘭在美國操縱下，轉守為攻的先聲。烏克蘭缺的是軍力，俄羅斯亦兵源不足，烏克蘭要大舉進攻，必然要組織外援，也要讓美國支援的武器運抵。正因如此，俄羅斯改變策略，對烏克蘭西部的交通樞紐（機場、電化鐵路的變電站等）進行攻擊，以阻截美國等的援助。

不過，俄烏之戰中美國的戰略轉變，改守為攻，北約參與，俄羅斯是以一國抗北約整體，面對美國與歐盟的龐大財力，未必會敗，但要達致烏克蘭非軍事化、非納粹化的目標卻頗難，俄羅斯可能只佔頓巴斯，維護盧甘斯克與頓涅茨克兩個共和國和克里米亞，連敖德薩也可能爭奪不到。面對着美國北約大戰壓力，俄羅斯可能會改變戰略，把頓巴斯地區作為戰勝品，維持俄軍的佔領，在烏克蘭內形成制約力量，以此準備下一場戰役，再決雌雄，一如2014年的情況。

假若俄羅斯可以在5月9日藉口勝利而停戰，歐盟德法意必然歡迎，這應是德法意等求之不得。美國與英國當然不肯，它們能否與烏克蘭的新納粹勢力阻撓停戰，把戰火繼續燃燒並擴大呢？歐洲政治慣常的手段，如暗殺、突襲會用作破壞和談，引發更大的戰爭，一如二次大戰那樣，屆時普京便無可退避了。