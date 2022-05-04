台灣「國防部」提交最新專案報告，比較兩岸軍力，表示解放軍的地面、海面及制空能力皆優於台軍。據台媒稱，台灣「國防部」的這份報告以極為明確、坦白的對比用語說明兩岸軍力優劣情況是罕見的。這些懸殊情況，台灣和美國當然早就知道。

台灣「國防部」的專案報告公布時，美國國務卿布林肯聲稱，美國決心確保台灣擁有一切必要手段，抵禦中國大陸任何潛在的侵略行為，重點支持台灣加強「不對稱威懾能力」，加強對台軍售。布林肯「放話」似乎算狠，但還是不敢明確表態參戰馳援台軍，還是只說支持台灣加強「不對稱威懾能力」、加強軍售的老生常談。

台灣的所謂「不對稱威懾能力」，就是他們自吹自擂的「精進戰力保存，發揮作戰能力」、「強化聯合制海作戰，擊敵於海上」、「提升國土防衞戰力，毀敵於水際灘頭，殲敵於陣地內」、「整合全民總力支援軍事作戰」等。對此，大陸國台辦發言人馬曉光說：「就台灣那點武器裝備，還有台軍演習的那個水準，連我這個外行人都看不上」，「他們這麼搞，只能是死路一條」。

俄烏開戰後，台灣特別關注如何「動員全民與共軍作戰」，也即「整合全民總力支援軍事作戰」，加速軍訓後備軍力量。而美國方面，既然不打算派兵參戰，要台灣自身提高戰力，也就在這方面幫台出主意。美國智庫最近發表解放軍攻台研究報告，指解放軍過去10年一直在加強城市戰的研究、訓練和準備，這對大陸武統是一定會遇到的作戰形態。報告認為，台灣九成以上的人口住在城市，城市戰可能會帶來特別嚴峻的挑戰，而台灣和盟友對城市戰都不夠重視，美國亟需通過交流培訓和軍售加強台灣防禦能力。

無論從外到內，台灣與大陸在軍事方面的對比都是十分懸殊、極不對稱，這個狀況決定了兩岸開戰，台灣只能「死路一條」，美台搞甚麼研究、制訂甚麼方案都是枉費心機。