在世紀疫情疊加俄烏衝突的艱難形勢下，中國今年第一季GDP增長4.8%，雖然不盡如人意，但也算不過不失，起碼高於去年第四季的4%。反觀美國今年第一季GDP收縮1.4%，完全出乎意料，自己戳破強勁復甦的神話。去年第四季美國經濟錄得5.5%增長，總統拜登沾沾自喜，特別強調這是20年來美國經濟增速首次超過中國。美國多間研究機構和媒體也齊唱讚歌，指美國經濟增長在未來3到5個季度將會持續「強壓」中國。沒想到言猶在耳，即被殘酷現實打臉，情何以堪。

無可否認，由於中國國內疫情反反覆覆，經濟龍頭上海疫情尤其嚴重，加上外部環境惡化，地緣政治風險導致全球出現供應鏈危機、能源危機、糧食危機等，中國經濟確實面臨巨大壓力。但一榮俱榮，一損俱損，這是全球性問題，任何國家都無法幸免，美國除了有這些危機，還要面對嚴重的通脹問題，形勢顯然比中國更不妙，否則不會出現負增長。他們刻意抬高自己，唱衰中國，不過是自欺欺人罷了。

這些年美國瘋狂印鈔放水，雖然勉強維持經濟局面，但隨着印鈔效應消退，旋即進入加息周期，經濟無以為繼，很快就會打回原形。最大的問題是，美國產業早已空洞化，瘋狂印鈔的結果是大部分熱錢流入金融市場，對實體經濟沒有甚麼幫助，反而吹起資產泡沫，通脹屢創新高，為經濟埋下隱憂。可以說，美國距離滯脹只有半步之遙，甚至可以說目前實際已經陷入滯脹。

最近這段時間，西方媒體不斷質疑中國堅持動態清零的防疫政策，代價高昂且不可持續。其實正是因為中國堅持動態清零，以短期代價換取社會長遠健康發展，經濟才能穩步增長。反觀美國早就徹底躺平與病毒共存，結果換來死病枕藉，經濟也不見得好轉，反而出現滯脹危機，這不是很諷刺嗎？清零和共存孰優孰劣，還需要爭辯嗎？

在新冠疫情和地緣政治陰影之下，全球經濟復甦乏力，危機處處，各國本應互相配合，共同應對，奈何美國唯恐天下不亂，到處煽風點火，挑起紛爭，使經濟形勢雪上加霜。美國攪得周天寒徹，一心想渾水摸魚，並企圖通過加息收割全球財富，殊不知今時不同往日，起碼中國不會隨其指揮棒起舞。不管世界局勢如何變化，中國都會按照自己的步伐穩步前進。