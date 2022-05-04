儘管國家領導人三令五申要求港府解決劏房問題，惟林鄭政府一向陽奉陰違，不是使出拖字訣、「2049年前告別劏房」；就是變相將劏房合法化。劏房租務管制條例實施逾3個月，美其名曰保障租戶權益，實際上有法不依的情況層出不窮。有團體展開調查，發現劏房戶仍面對租賃協議未有加蓋印花、未獲提供水電費用書面帳單，及懷疑持續遭濫收水電費等，業主更以口頭租約方式出租劏房逃避規管，令條例名存實亡。

有一家五口劏房戶被業主濫收水電費，每度電較電力公司收費貴40%，但因擔心向政府舉報後會被業主迫遷，影響孩子上學，不敢聲張。這顯然是劏房戶悲歌的冰山一角，可見租管條例對租戶免遭濫收費用、在租期內免被加租等保障形同虛設。當條例有等於無，政府有沒有向不法業主執法呢？罰則又是甚麼呢？若當局既不執法，罰則又輕微，這樣的租管條例並非保障租戶，而是放任業主繼續藉不合法的劏房合法剝削基層而已。當局一味「冇眼屎乾淨盲」，以為將劏房租金納入規管便解決了劏房不應存在的問題，不啻是自欺欺人罷了。

事實上，劏房不僅存在濫收水電費等亂象，更大的問題是許多改動並不符合屋宇條例，危機四伏。過去屢有劏房火災發生，搞出人命並非鮮見，卻依然敲不醒港官麻木的神經；即使「阿爺」開腔直斥劏房不應存在，港官依然擺出無能為力狀，口頭響應，實則一切照舊。香港正是由一班只顧既得者利益、光出糧不做事的廢官把持，才會一直原地踏步甚至愈來愈差。特首候選人說會縮短公屋上樓時間，配套未齊亦容許輪候者選擇先上樓，無疑用心良苦，但供應不足未解決，恐怕都是治標不治本。