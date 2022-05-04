單計新冠肺炎的第5波疫情，香港聲稱失去了約9,000條人命。不過，這個莊嚴而沉重的死亡數字，卻統計得十分兒戲。

如果一個末期癌症病人離世時，恰巧患有感冒，一個跳樓死亡的人，也患有感冒，請問在追究死因時，兩者應該當作是因癌病、跳樓而死，抑或因感冒而死呢？答案當然是前者。但是，接照目前的統計方式，任何人死亡時，身上只要檢驗出新冠病毒，就一律歸入新冠死者名單中，即使是跳樓死亡的人也不例外，這豈不可笑？

按照香港大學的數學模型推算，到今年3月22日，大概已有440萬港人染上新冠病毒，佔總人口約六成。往年，香港平均每個月有約4,200人自然死亡，六成就是2,520人。這也就是說，單計今年3月，就可能有二千多人被錯誤歸類為新冠死者。

歐美地區計算新冠死亡人數，也是採用相近的統計方式，何以筆者認為香港的數字特別不靠譜？這就牽涉到邏輯與數學的問題。

西方和香港的新冠病毒感染人口，都在六成以上，但病毒留在體內，是有時間限制的，大概為時14天至一個月。香港今波疫情是在二、三月突然大爆發，而且蔓延速度之快，可能破了世界紀錄。全港感染者極可能是由原本的半成人口，一下子擴展到六成人口。因此，你在這兩個月內檢測任何遺體，頗大機會在他們身上，會驗出新冠病毒。

然而，西方地區卻有所不同，當地的新冠病毒是漸次擴散，不斷有新染疫者，但是也不斷有人康復，社會上可能經常只有一、兩成人口是帶有新冠病毒的。所以，歐美國家在新冠疫情期間，會將自然死亡者錯誤劃入新冠死者名單的機會，遠比香港低。