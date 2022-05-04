黃絲黑暴有一段時期經常將「好人一路平安」掛嘴邊，從他們不斷折墮的經歷看來，此話得到了非常有力的證明。有傳媒日前報道兩名分別來自國安重犯黎智英旗下壹淫媒爛果報，以及立場「偏頗、抹黑、妖魔化」傳媒的前員工，講述他們自從所屬機構收檔，沒得再做所謂的新聞工作，無法再借助報道來妖言惑眾後，只能到連鎖快餐店撈兼職的下場，故事甚有警世作用。

為何是兼職而非長工？為何曾經擔任採訪主任之人，到頭來只能撈收銀，而不是當餐廳經理？必須強調收銀員、咖啡師皆正當職業，只有反中亂港才值得羞愧，尤其是那些迄今仍未有就渲染新屋嶺有性侵、「爆眼女」爆了眼等諸般無中生有的所謂報道作公開道歉的黃記、黑記，最是不該。

過去也有很多新聞工作者轉換跑道，有人轉投公關界，有人自行開店做老闆，但像黃記、黑記般丟了飯碗後，轉去揸的士、送外賣，真是別開生面。那位現職兼職收銀的前採訪主任，談到工作期間碰到唯一熟人，竟是一名記者行家，以黃人非黃即敵的思維，估計二人應是一丘之貉，否則不unfriend已經偷笑，遑論吹水，他指對方也已轉行做了保安。由於速讀的關係，再讀一遍才真敢確定是做保安而不是做保險。雖然前採訪主任揚言自己在打「風流工」，但是對於需要長期站立的不滿及以「難民」自稱，卻洩露了口是心非的黃人本質。

希臘神話中，女神厄里斯故意在金蘋果刻上「給最美女神」，引發雅典娜等3位女神爭奪、失和，後經特洛伊王子判定得主誰屬，引出國破家亡的後話，英文諺語「apple of discord」指糾紛爭執必有其「蘋果」。無論蘋果上寫的是甚麼，報道假新聞的呃人黃絲應受到上天懲罰。