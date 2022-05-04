政府自4月21日重開部分康文署場地，即出現炒場黨，籃球場兩小時約300元的公價，被炒至1,800元。康文署已宣布今個月起實施新措施，即職員會加強抽樣巡查，如發現場地租用人沒有在場使用設施，將被視作違規；任何租用人在連續30天內累積兩次違規紀錄，會被禁止預訂康文署的收費康體設施90天。

筆者認為只是一面倒加辣，只是為違規租場者「加監」，即延長他們被禁止租場的期限，阻嚇力有限。因有不少業界反映，這只是像以前一樣，只是增加炒場者成本，令炒價更貴。筆者近日在一些炒場網查閱，炒價暫時有所回落，但為有效遏止炒場，可分短期及中期措施處理。短期方面，從預訂場地方法着手作改革，例如在網上及實體訂場方面，若排隊黨來自實體訂場，那是否可分配部分時段的場地，指明讓市民可優先上網預訂。大家可能會說，炒場黨一樣可組織不同人士在指定時間第一時間上網預訂，但他們要面對不同市民的競爭，難度更高。另一方法是參考澳洲部分城市做法，對違規場地使用者處以罰款，但這可能涉及修例。

無論如何，4月21日重開場所之日，只有一半場地開放。政府昨日已公布5月5日起會重開泳池及沙灘，市民在室外運動也不用戴口罩。但面對炒場問題仍然存在，期望當局按承諾，隨着疫情放緩，再進一步把更多改作檢測中心的體育場館交回康文署並開放予市民使用。中期措施方面，就是加快規劃及興建更多康體設施，盡快落成「體育及康樂設施五年計劃」中20個涉及體育場地的項目，並推出第二個五年計劃。另外，當局也應着緊檢視地區體育場所的工程進度，例如深旺道體育館，市民反映落成進度已延誤接近一年，這些都是不容忽視的。