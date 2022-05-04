今天是「五四」青年節，「五四運動」是中國青年反帝反封建、推動新文化、喚起時代覺醒的波瀾壯闊愛國反帝運動，內地電視劇《覺醒年代》，便深刻生動回顧中華民族透過「五四運動」，從沉睡中覺醒的歷程。 香港紀念「五四運動」自必有其獨特的意義，就是喚醒香港青年從崇美崇英、膜拜西方、恐共反中、「港獨」顛覆的長期被洗腦的昏迷中盡快甦醒過來，認祖歸宗，做堂堂正正中國人。

近10年的香港青年被「港獨」洗腦，出現種種嚴重叛逆，不是成為25年回歸歷史進程非常不光彩的大倒退嗎？數以萬計參與非法佔中的人，不都是青年嗎？數以10萬計上街進行反共反中，甚至舉星條旗、米字旗的人，不都是青年嗎？數以萬計青年墮落成打砸搶燒的暴徒，其主力軍不都是來自香港高等學府嗎？大部分非法佔中罪犯、被捕的黑暴暴徒，不都是血氣方剛的青年嗎？近年數以萬計青年，因無信心或為逃避刑責而移民外國外地的情況，不正說明通識科取代國民教育、縱容反中亂港「港獨」勢力操縱教育資源進行洗腦，造成喪失三代香港青年的慘痛教訓嗎？可是，林鄭政府亡羊並沒有補牢，還趕在卸任前拆牢門、埋地雷。為甚麼林鄭政府宣誓效忠《憲法》、執行《基本法》，竟然做出與「五四」愛國反霸精神相違的倒行逆施呢？

首先，對非法佔中被捕未審者，林鄭政府一個也不續告，是否包庇犯法行為毒害青年？其次，林鄭作為中大校監，對中大變成暴動基地、中大校長段崇智失職瀆職及污衊警隊不追究，反嘉許，更讓「段爸」續任3年，肯定中大變「暴大」功績。再者，還拖延對黑暴暴徒的審訊，竟委任代表反中亂港傳媒集團兩大律師為高院原訟庭特委法官，陰毒矣！