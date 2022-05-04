本港第5波疫情漸緩和，政府分3階段放寬社交距離措施，首階段恢復晚市堂食，之不過政府為了谷針，市民進入餐廳、娛樂及公共設施等，至少都要打兩劑疫苖，否則又係邊度都唔畀去，呢個措施未免嚴苛！

事實上，市民都希望政府提早放寬第二階段，食肆更期望晚市堂食提早放寬至8人一枱，並營業至12時，猶幸林鄭尋日終於宣布，將於本月19日開始落實放寬第二階段社交距離措施，重開酒吧、浴室、卡拉OK等場所，而本周四生效嘅包括開放泳池、沙灘，室外做運動或在郊野公園不用戴口罩。最令市民及食肆老闆高興嘅，相信係提早於明天起開放食肆8人一枱，令市民更有意欲出外吃飯，周日母親節一家八口將可坐埋一枱杯上杯落慶祝，確係倍添喜悅！

即將踏入旅遊旺季，唔少國家開始放寬入境和出境限制，新西蘭日前向香港、美國、英國和新加坡等60個國家和地區嘅旅客開放邊境，料平均每周3.3萬人入境，相信當地旅遊業將很快復甦；希臘民航局本月初亦放寬針對入境和出境航班旅客嘅防疫限制，不再要求佢哋出示疫苗接種證明、康復紀錄或陰性證明，僅要求旅客喺機場和機艙內戴口罩；意大利亦放寬防疫措施，除醫院及護老院，民眾進入任何場地毋須出示健康通行證，亦不必喺餐廳、酒吧和超市戴口罩。

此外，丹麥政府稱當地疫苗覆蓋率達九成，會於春夏兩季暫停推廣接種。亞洲方面，南韓每日新增個案仍多，卻於日前撤戶外口罩令！各國因應疫情無不相繼放寬社交、入境和出境限制，反觀香港，話就話放寬，實則飲餐茶飛個髮都要打兩針，月尾仲要打夠3針，對比之下，雖然因應疫情受控提早放寬社交距離，但一味谷針實仍嚴苛！