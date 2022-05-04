特首候選人李家超公布政綱，提出要強化政府治理能力、在土地和房屋方面要「提速、提效、提量」、提升香港的競爭力和持續發展、建立關愛社會和注重青年發展這四大綱領，希望香港在經歷了過去3年的磨練後，可以重新出發，再創輝煌。

對於這些政綱，筆者非常贊同。在土地房屋方面，以多元方法發展確實重要。李家超計劃將北部都會區變成香港未來發展的引擎，是很好的方向。其實，加強跟深圳方面的基礎設施對接，肯定有助香港融入大灣區的發展。另外，也希望下屆政府能優化跟內地的政策協調事宜，降低市場准入門檻，幫助港商和港青北上。

加快土地發展程序，統一政府部門進行一站式的管理審批和壓縮「生地」變「熟地」的審批時間，一定可以解決目前本港房屋發展速度不理想的問題。在這方面，筆者非常贊成設立「公營房屋項目行動工作組」和運用像MiC、BIM等創新科技建房的想法，相信這些措施都有助達致「提速、提效、提量」的目標。另外，筆者也希望來屆政府可以考慮重組發展局和運輸及房屋局，同時提升統籌市建局和房協等機構的能力，聚焦「土地發展」和「房屋發展」兩項主要功能。而在住房方面，政府也應搭建更多置業階梯，倡導公私合作模式，讓市民通過置業累積財富，過上好日子。

在醫療護理方面，從這次第5波疫情需要內地醫護人員到香港幫忙一事，已可見本港醫護人手嚴重不足的問題。所以，我們絕對有必要增加公營醫療系統全方位的人手供應，提高醫護人員的待遇，挽留公營醫護人才，以改善目前公、私營醫療人手失衡的狀態。此外，也希望下屆政府可以加大公營、私營醫院和護理院舍的合作，推出先導試點計劃，以減輕對公營醫療系統的壓力。

在教育方面，政綱的重點中，筆者認為強化教師的專業操守和培訓是首要工作。當然，提高年輕一代的國家意識和民族認同，促進正向思維，強化法制、國家觀念和守法意識，在教育的範疇裏都是頭等大事，但如果沒有好的師資，就不可能成就這些事，所以先優化師資是正確的方向。

要培養好愛國愛港青年，就必須讓他們在大灣區或內地其他省市有更多和更好的發展機遇才行。我們希望新政府能策略性地培養優秀、有國家觀和大局觀的青年，為他們在大灣區和內地其他地區提供更多的發展機遇。在本港，可以積極扶持基層困難青年，通過給予實習和就業機會推動他們向上游。

李家超在競選活動中多次提到以目標為本是他做事的一個原則，在這次的政綱簡介會裏，他也強調在強化政府的治理能力後，會把特區政府變成一個「會做事、做成事」的政府。筆者熱切期盼下屆政府能為香港創出一片新天，再建輝煌。