正論：方艙閃電停運　援港心血白費

3月底才交付的元朗潭尾社區隔離設施，是中央為特區抗疫而援建的最後一間方艙醫院，詎料交付僅個多月，總數共6間的方艙醫院便傳來「摺埋」消息。立法會議員指出，全部方艙醫院將在下周四停運，預料5,400名員工將被解僱，或創下本港有史以來同日最多人被同一僱主解僱的紀錄。其實，失業問題固然需要小心處理，但中央援港心血在短短時日付諸東流，當中浪費了多少公帑，停運後會否轉型物盡其用，港府必須交代。

無可否認，方艙醫院停運意味本港疫情已大致穩定，這是好事，但更不容置疑的是，6間方艙醫院運作時日極短，一陣風便告玩完，實有浪費公帑之嫌。雖云方艙醫院是中央無償援建，但相信港府也要支付一定的費用，例如聘用5,400名員工，包括護理員、清潔工、保安等，這些都是錢；何況一直有指方艙醫院入住率極低，得物無所用，到底真是疫情來得快去得快之過，還是港府安排欠妥、做事欠缺效率，不能不令人質疑。

大家一定記得，第5波疫情去年12月底開始爆發，2月至3月初達到高峰，惟港府一直沒有做好應變準備，甚至徹底躺平，林鄭更多次公然拒絕向中央求助。忍無可忍，毋須再忍。中央眼見港府抗疫無能，公院瀕臨崩潰，私院袖手旁觀，死病纍纍，港人無助，終於在2月中急召時任政務司司長李家超帶領多名官員北上共襄抗疫，回港後更成立5個「專班」。惟林鄭在這個時候依然沒有顧全抗疫大局，反而大玩政治手段，翌日即推翻5個「專班」的人事安排，再安插心腹掌權，模樣極之難看。果不其然，國家主席習近平親自出手，發出重要指示，強調香港特區政府要切實負起主體責任，盡快穩控疫情作為當前壓倒一切的任務，中央各有關部門和地方全力支持和幫助香港特區政府。6間方艙醫院正是中央援港的重要措施之一，愛港之情可謂溢於言表。

奈何堡壘從內部攻破，林鄭政府口說抗疫如打仗，「戰時狀態」四個大字琅琅上口，然而講一套做一套，一味歎慢板。青衣方艙醫院為第一間投入使用的社區隔離設施，內地援建團隊只用了短短7日便完成施工並於3月1日交付，但港府安排極之混亂，啟用後空置率高企，暴殄天物。直到輿論質疑，林鄭政府才不情不願將方艙醫院交由保安局統籌，入住率才稍為提高。顯而易見，港府內部有一班官員一直抱持陽奉陰違、明頂暗抗的態度，表面上對中央援港抗疫感恩戴德，實際上充滿不屑，抗疫放軟手腳，以致中央出手後，疫情在整個2月和3月都沒有明顯起色，方艙醫院更淪為擺設，代價則要老弱患者承受。

如今疫情放緩，港府更是大條道理棄用方艙醫院，將中央援港心血白白浪費。其實，6間方艙醫院合共提供1.4萬個床位，停運後若能改為過渡屋，讓輪候公屋多年的無殼蝸牛優先入住，總勝過長期棄置甚至立即拆除。人在做，天在看，林鄭政府雖然已在「等收工」階段，但不代表這段時間可以無所作為甚至胡亂作為。